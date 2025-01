Grande Fratello, Tommaso Franchi nel mirino di Lorenzo Spolverato: "È veramente strano e facilmente condizionabile"

Gossip TV

Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato criticano duramente Tommaso Franchi per il suo comportamento, la paura di esprimersi e la mancanza di coinvolgimento nelle dinamiche della Casa del Grande Fratello.

Tommaso Franchi è uno dei concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci hanno pensato Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che hanno criticato aspramente l'atteggiamento del giovane idraulico in relazione alle dinamiche di gioco.

Tommaso Franchi sotto accusa al Gf

La Casa del Grande Fratello è ormai divisa in due notte fazioni. Una situazione che è stata commentata da Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I tre concorrenti del reality show ​di Canale 5 hanno colto l'occasione anche per parlare dei rapporti instaurati e criticare l'atteggiamento assunto da Tommaso Franchi in relazione alle dinamiche di gioco e alla convivenza con gli altri inquilini che non siano Mariavittoria Minghetti.

"È veramente strano. Ho preso un distacco proprio da tutti. Tommy è totalmente con Mariavittoria" ha esordito Lorenzo rivelando i suoi dubbi su Tommaso. A fargli eco Chiara, che ha rivelato di aver notato un distacco da parte del giovane idraulico, soprattutto nei momenti di condivisione tra i ragazzi. "Si dissocia sempre. Secondo me ci tiene all'immagine della sua relazione". Secondo Shaila, invece, il gieffino ha semplicemente paura di dire la cosa giusta e per questo non segue mai il suo istinto.

"È una persona facilmente condizionabile" ha affermato senza mezzi termini il concorrente milanese lanciando una velenosa frecciata al giovane idraulico "...perché se non metti in atto il tuo istinto nel voler dire le cose, se arriva qualcuno più grande di te, con una personalità più coinvolgente, e ti dice una cosa, subito lui dice: piuttosto che agire io, questo è il modo giusto perché lo dice lui". Dopo aver ascoltato il pensiero dei suoi compagni di gioco, Shaila è tornata a parlare della nomination inaspettata ricevuta da Tommaso, che l'ha profondamente delusa. La ballerina ha ammesso di non riuscire proprio a comprendere il motivo della sua scelta e si è lamentata di non vederlo inserito nelle dinamiche della Casa: "Lui non ha mai preso posizione, l'unica che ha preso è conquistando Mariavittoria, stando con lei".

Shaila ferita da Tommaso

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5, Tommaso Franchi ha nominato Shaila Gatta. Un gesto davvero inaspettato che ha fortemente deluso e destabilizzato la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia visto il profondo rapporto di amicizia che li lega.

A deludere Shaila è stata la motivazione data da Tommaso, che ha sottolineato in diretta i suoi numerosi alti e bassi nella Casa del Gf. "Tommaso è un altro, io casco proprio dal pero. Una delusione" ha confessato la ballerina al suo amato Lorenzo Spolverato ancora scossa per quanto accaduto "Torniamo sempre allo stesso punto: io devo essere qualcosa di specifico. Ma per chi? Posso avere il diritto di essere me stessa in questa vita?".

"Ha detto che non gli piacciono dei miei atteggiamenti: allora, se sei un amico vero, mi prendi e me lo dici. Quando lui stava male e io stavo lì seduta con lui, in silenzio" ha continuato Shaila ricordando di averlo supportato e rincuorato in numerosi momenti di difficoltà del ragazzo nella Casa. A ferire la gieffina, infatti, non è tanto l’atto in sé, ma la motivazione apportata: "È la persona per cui ci sono rimasta più male. Non me la prendo per la nomination in sé, l’ho sempre vissuta in maniera sportiva. Io me la prendo perché lo reputavo un amico". Tommaso riuscirà prima o poi ad affrontare la ballerina? Al momento il concorrente ha preferito evitare qualsiasi confronto, ma siamo più che sicuri che ci penserà Alfonso Signorini nel corso della prossima diretta a tirare fuori l'argomento. Ricordiamo che la nuova puntata andrà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio 2025 su Canale 5 per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana.

