Grande Fratello, Tommaso Franchi ha violato ancora il regolamento? Scoppia la polemica e il web chiede provvedimenti

Tommaso Franchi ha di nuovo violato le regole del GF? Sul web esplode la polemica e si chiedono provvedimenti disciplinari.

In questa edizione del Grande Fratello non mancano violazioni di regolamento e, ancora una volta, a essere accusato di aver trasgredito le regole del reality show di Canale 5 è stato Tommaso Franchi. Dato che non si tratta della prima volta, il web è insorto e ha chiesto a gran voce che vengano adottati dei provvedimenti disciplinari.

GF, Tommaso Franchi viola ancora il regolamento: l'ammissione del gieffino!

Tommaso Franchi è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello: l'idraulico senese si è fatto notare sia per la sua simpatia, ma anche perché più volte - come hanno notato sul web - ha violato il regolamento del GF. In occasione del suo gemellaggio con il Gran Hermano, infatti, Tommaso ha trascorso alcuni giorni fuori dalla Casa e ha avuto modo di leggere e informarsi su come dall'esterno lui e i gieffini sono percepiti dal pubblico.

Il concorrente, infatti, è poi tornato nella Casa e ha rivelato, parlando in codice, ciò che aveva scoperto. Aveva raccontato ad esempio della pessima opinione che i fan del reality avevano di Lorenzo Spolverato e altre curiosità che aveva appreso. Tuttavia, di queste violazioni del regolamento, il pubblico aveva sempre e solo nutrito sospetti, ma mai aveva avuto una conferma diretta che si fossero verificate.

Invece, nel corso degli ultimi giorni, è stato lo stesso Tommaso Franchi a confermare di aver violato le regole del GF e il pubblico sul web è insorto, chiedendo che siano presi immediatamente provvedimenti disciplinari.

GF, ancora una violazione di regolamento da parte di Tommaso Franchi: sul web si chiedono provvedimenti

Negli ultimi giorni, sul web è iniziato a circolare un certo malcontento verso Tommaso Francchi: il gieffino è stato molto criticato per aver fatto una scenata a Maria Vittoria Minghetti, chiedendole perché alle due di notte non si fosse ancora preparata per andare a dormire. Sui social il suo comportamento ha fatto discutere, tanto che in molti hanno chiesto che venisse espulso dal reality show.

Ad aggravare la sua situazione, c'è però un altro fattore: Tommaso Franchi ha ammesso di aver violato le regole del GF! La sua ammissione è stata ipresa dalle telecamere, mentre l'idraulico la raccontava ad altri gieffini. Ma in che modo avrebbe trasgredito e regole? Durante la notte, Tommaso ha raccontato agli inquilini che tende a girare le telecamere della Casa quando viene inquadrato, perché vuole sfuggire ai video.

Un gesto che è palesemente contro le regole del GF e la natura stessa del reality show, visto che i gieffini devono essere ripresi h24 e nessuno può nascondersi o sottrarsi a questa regola. Tommaso ha già mostrato una certa insofferenza a seguire le regole del programma, dato che diverse volte gli viene ricordato di accendere il microfono o l'ultima trasgressione da lui ammessa. Sul web ha iniziato a circolare il video in cui Tommaso Franchi confessa di violare il regolamento e il pubblico ha chiesto che vengano presi provvedimenti. Al momento, sembra che la produzione del GF si sia limitata a un richiamo verbale, mentre dai social c'è chi chiede pene più severe.

Tommaso: "a me mi è preso il matto in questi giorni, poi dopo vi racconto. Fo come mi pare, le giro come voglio, appena mi inquadrano le giro" Javi "e non ti hanno detto niente?" T: "Si si" pic.twitter.com/eCO6Kts7Wd — Simonax (@Simona43807) December 30, 2024

