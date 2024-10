Grande Fratello, Tommaso Franchi frena subito con MariaVittoria Minghetti: "Per me solo una cosa fisica, nient'altro"

Gossip TV

Dopo il bacio, ieri Tommaso Franchi ha deciso di chiudere con MariaVittoria Minghetti. Nemmeno il tempo di formarsi ed è già scoppiata la prima coppia della nuova edizione del Grande Fratello.

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel frattempo, nella Casa è successo qualcosa di inaspettato: è scattato il primo bacio tra due inquilini.

Grande Fratello, Tommaso chiude subito con Mariavittoria "E' un mese che sono qui dentro e ho bisogno di quello, ho bisogno di un contatto fisico ma non c'è nient'altro"

E' nata la passione tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Questo momento non è stato però ripreso dalle telecamere di Mediaset Extra. Secondo quanto riportato da Biccy, è stato Tommaso, spronato da Luca Calvani, a confermare l'accaduto: "Sì, ci siamo baciati. Che altro devo dire? Lei è molto bella e dolce."

Se Tommaso ha mostrato qualche incertezza nel parlarne, Mariavittoria ha confidato ad Amanda Lecciso il suo punto di vista sul bacio, che è arrivato del tutto inaspettato durante la notte:

"Di sicuro c'è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, sensibile e dolce, anche se è molto riservato. Io non mi apro subito e anche lui è così. Mi piacerebbe conoscerlo meglio anche fuori dalla Casa. Se lo porterei a cena? Certamente sì, non mi chiudo a nessuna possibilità. Anche se qui tutto va più lentamente perché lui è introverso, non escludo nulla. Mi piace stare con lui, è davvero dolcissimo, ma non posso ancora dire che sia amore. Ha una sensibilità fuori dal comune, è davvero una persona straordinaria."

Le cose, tuttavia, sono immeditatamente precipitate perché l'idraulico toscano si è reso conto di aver fatto un passo più lungo della gamba e di essersi lasciato andare perché nella permanenza forzata al Grande Fratello, sente la mancanza di un contatto fisico. Tommaso quindi ha spiegato a Mariavittoria di voler chiudere, sicuro che fuori dalla Casa non possa funzionare tra loro.

"Dobbiamo smettere di dormire insieme. Perché da parte mia un po' di attrazione c'è ma non ci fa bene, sia per un discorso d'età e poi perché essendo qui dentro io... Per onestà mia per non prendere in giro me... Mi sono detto 'ci voglio provare o no?'..."

La 31enne romana si è trovata d'accordo con Tommaso:

"Hai ragione. A me piace stare abbracciata a te, ti ho detto anche però che non andrei mai oltre visto il contesto. Lo sai che mi piaci fisicamente, ti sto imparando a conoscere e mi piacciono un sacco di cose di te pure dal lato caratteriale però come hai detto te uno deve capire determinate cose. Poi c'è sempre il problema dell'età che non puoi non considerare e poi non voglio stare male per qualcuno qui dentro".

Parlando con i suoi compagni d'avventura, il giovane toscano ha affermato: "Per me sarebbe solo una cosa fisica. Voglio stare con lei? Si perché mi manca a questo affetto fisico".

Tommaso ha poi aggiunto che, parlando in confessionale, ha chiesto al Grande Fratello di far entrare una ragazza per lui, magare coetanea:

"Ora ho fatto un discorso a Mavi e le ho detto quello che pensavo, quello che sentivo dentro e cioè che con lei è più una cosa fisica che altro. Perché comunque è un mese che sono qui dentro e ho bisogno di quello. Ho 24 anni io voglio questo. Lei comunque se vuole una cosa seria... Mi ha raccontato che ha avuto anche pochi ragazzi... Quindi è giusto dirle come stanno le cose se no poi ci rimane male. E loro ( confessionale) mi hanno detto "ci sono altre ragazze, magari si liberano", gli ho detto ma che si liberano! Gli ho detto se rimango una coetanea mandatemela".

