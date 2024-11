Grande Fratello, Tommaso Franchi al Gran Hermano confessa di non nutrire interesse per Maria Vittoria Minghetti (VIDEO)

Gossip TV

Dal GF al Gran Hermano: anche per Tommaso Franchi arriva un gemellaggio con la Spagna e nel reality il concorrente ha smentito di avere un interesse per Maria Vittoria Minghetti.

Tommaso Franchi è volato al Gran Hermano, versione spagnola del nostro Grande Fratello, segnando così il secondo gemellaggio tra il reality italiano e quello iberico. Il concorrente, ospite dei gieffini spagnoli, ha riabbracciato Maica Benedicto, con la quale aveva stretto una certa intesa quando la modella era stata ospite al GF, e si è lasciato andare a una confessione su Maria Vittoria Minghetti.

GF, Tommaso Franchi al Gran Hermano dichiara che non gli piace Maria Vittoria Minghetti

Da alcuni video che sono diventati virali sui social, è diventato sempre più chiaro che tra Tommaso e Maria Vittoria l'amicizia sembra essersi trasformata in altro. Prima della partenza del concorrente per la Spagna, infatti, i due sono stati pizzicati in momenti molto dolci e i fan della coppia non hanno trattneuto un certo entusiasmo.

Inizialmente, Tommaso frenava sul suo interesse per Maria Vittoria, dichiarando che tra loro non avrebbe mai potuto funzionare per diversi motivi: tra questi la differenza d'età e la distanza fisica che li dividerebbe al di fuori del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Ma, nel corso delle ultime puntate era apparso evidente come i due gieffini si siano avvicinati e che tra loro sia nato del tenero.

Purtroppo, però, al Gran Hermano, Tommaso ha di nuovo ribaltato la situazione e, chiacchierando con gli altri gieffini e in particolare con Maica, Franchi ha ammesso di non sentire la mancanza di Maria Vittoria. Inoltre, sorprendendo anche la modella spagnola, Tommaso ha ammesso di avere solo un interesse fisico per la dottoressa romanza, aggiungendo che non potrebbe costruire nulla con lei.

E per questo ieri sera le ha chiesto di Maria Vittoria e lui le ha ancora confermato che si le piace ma non per farci niente pic.twitter.com/URjC77SGrh — NikitaForever (@Federic94023466) November 6, 2024

GF, Maria Vittoria richiamata dagli autori: ecco cosa è successo!

Mentre al Gran Hermano, Tommaso sembra fare un passo indietro nei confronti di Maria Vittoria, nel nostro GF, la dottoressa romana è finita al centro delle polemiche per i suoi commenti molto duri - ma veritieri - su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ma, se sui social le parole di Maria Vittoria sono state molto apprezzate per la loro lucidità e veridicità, non sembrano pensarla allo stesso modo gli autori della trasmissione.

Chiacchierano con Amanda Lecciso ed Enzo Paolo Turchi, Maria Vittoria ha raccontato di essere stata richiamata dagli autori del programma per il suo comportamento assunto contro gli Shailenzo. Stando agli autori della trasmissione, infatti, la dottoressa avrebbe esagerato con le sue parole e avrebbe dovuto evitare di essere così dura verso i coinquilini:

" Mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua."

Scopri le ultime news su Grande Fratello