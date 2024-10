Grande Fratello, Tommaso e Mariavittoria, dopo il bacio lei diventa una furia: "Non ti devi permettere"

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello, c’è stato un colpo di scena: è scoccato il primo bacio tra due concorrenti. Le parole di Tommaso dopo l'avvicinamento hanno tuttavia ferito Mariavittoria.

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel frattempo, nella Casa c’è stato un colpo di scena: è scoccato il primo bacio tra due concorrenti.

Grande Fratello: Tommaso mette fine alla storia con Mariavittoria

"È da un mese che sono qui e ho bisogno di un contatto fisico, ma non c'è altro." Così Tommaso Franchi ha spiegato la situazione, dopo che è scoppiata la passione tra lui e Mariavittoria Minghetti. Tommaso ha confermato il bacio confidandosi con Luca Calvani. "Sì, ci siamo baciati. Che altro devo dire? Lei è molto bella e dolce," ha dichiarato.

Mariavittoria si è invece confidata con Amanda Lecciso, rivelando il suo punto di vista sul bacio inaspettato avvenuto di notte. "C'è sicuramente attrazione. Mi piace, è intelligente, sensibile e dolce, anche se riservato. Io non mi apro subito e anche lui è così. Vorrei conoscerlo meglio anche fuori dalla Casa. Se uscissi con lui? Certamente sì. Non escludo nulla. Mi piace stare con lui, ma non è ancora amore. È una persona incredibilmente sensibile e dolcissima," ha detto la 31enme romana.

Tuttavia, le cose sono rapidamente cambiate. Tommaso, sentendosi travolto dalle emozioni, ha deciso di fare un passo indietro, spiegando che la sua necessità di affetto fisico è stata la causa del bacio, ma non vede un futuro per loro fuori dalla Casa.

"Dobbiamo smettere di dormire insieme. C'è un po' di attrazione, ma non è giusto per noi. Tra l’età e il contesto qui dentro, ho capito che non possiamo andare avanti," ha spiegato Tommaso, sottolineando la sua onestà verso Mariavittoria.

In conversazione con gli altri concorrenti, Tommaso ha ammesso che per lui sarebbe stata solo una questione fisica, confessando che gli manca il contatto affettuoso. Parlando in confessionale, ha anche chiesto al Grande Fratello di far entrare una ragazza più vicina alla sua età:

"Ho detto a Mavi che per me è più una cosa fisica. Ho 24 anni e ho bisogno di questo. Lei vuole una cosa seria, mi ha detto che ha avuto pochi ragazzi, e quindi ho voluto essere onesto. In confessionale mi hanno detto che potrebbero arrivare nuove ragazze. Ho risposto: 'Se entrano, fatemi conoscere una coetanea!'"

Poco fa, c'è stato un nuovo confronto tra i due ragazzi e Mariavittoria si è molto indispettita. La ragazza ha chiesto a Tommaso di evitare in diretta affermazioni che potrebbero metterla in imbarazzo o umiliarla. Il giovane toscano, come riportato ieri, aveva chiarito che tra loro non c'è sentimento, ma solo un bisogno fisico.

Durante la conversazione, Mariavittoria gli ha detto sottovoce:

"Non puoi dire in diretta che vuoi stare con me solo per motivi fisici, te lo dico. Modera le parole".

Tommaso, rispondendo, ha cercato di rassicurarla:



"Ma se lo dico, non è per farti fare una figura di m***a".

Mariavittoria ha insistito, ribadendo quanto fosse importante evitare quel tipo di discorso in pubblico:

"Non è una cosa bella da sentirsi dire... Non dirlo in diretta. Me lo dici a me quando siamo soli, ma non in pubblico. Non puoi dire che è perché non lo fai da un mese".

mavi: "modera le parole hai capito? in diretta non lo dire, non è bello da sentirsi dire a una donna "è solo per trombare perché non trombo da tanto""

tommaso: "ah e che dico? che dico?"



ma da quale montagna del sapone è sceso sto tipo? 💀#grandefratello pic.twitter.com/PO03YwxVNl — threshold - il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) October 14, 2024

Tommaso, visibilmente confuso, ha chiesto: "E che dico? Che dico?". A quel punto, la regia ha deciso di censurare la conversazione. Cosa dirà l'idraulico toscano? Aspettiamo l'appuntamento con la puntata e lo scopriremo.

