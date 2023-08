Grande Fratello, Tomaso Trussardi paparazzato con una nota ex vippona: è nata una nuova coppia?

Gossip TV

L'ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, è stato visto insieme a una nota ex vippona del GFVip. Scopriamo insieme i dettagli della notizia!

Tomaso Trussardi ha ritrovato l'amore al fianco di un'ex vippona del Grande Fratello? Dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, l'imprenditore è stato visto al fianco di una nota ex gieffina del reality di Canale5.

Grande Fratello, Tomaso Trussardi al fianco di una nota ex vip: è nata una nuova coppia?

Non è certo il primo flirt che è stato attribuito al noto imprenditore: dalla fine della storia con Michelle Hunziker, infatti, a Trussardi sono state attribuite diverse storie, molte delle quali con volti dei reality show e dei programmi di Mediaset. Tutti i rumors, tuttavia, sono stati completamente smentiti dal diretto interessato, il quale si era anche scagliato duramente con alcuni noti gossippari della rete per le fake news messe in giro.

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare un nuovo rumor: secondo TgCom, infatti, Tomaso Trussardi sarebbe in rapporti più che amichevoli con una nota ex vippona del Grande Fratello. La notizia si è diffusa dopo l'apparizione del noto imprenditore a Paestum, in occasione dell'evento Premio Moda Città dei Templi Edizione VII. Sul red carpet, infatti, Trussardi è apparso al fianco di questa ex gieffina, nonché madrina dell'evento: Dayane Mello.

Trussardi era stato invitato per ritirare un riconoscimento per il suo ruolo da manager e nel corso della serata è stato paparazzato accanto a Mello. In alcune foto diffuse online si può anche vedere Mello tenere in braccio Odino, il cane di Trussardi e secondo alcuni rumors dal backstage, riportati da Isa&Chia, l'imprenditore avrebbe anche abbracciato e preso in braccio l'ex gieffina nel backstage.

