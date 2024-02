Grande Fratello, Stefano Miele rivede sua madre Carla: "Sono fiera di te" [VIDEO]

Gossip TV

Un dolce incontro tra Stefano Miele e sua madre Carla al GF, questa sera...

Questa sera, al Grande Fratello, per Stefano Miele è arrivata una bella sorpresa: sua madre Carla è stata ospite del reality, accolta dal conduttore Alfonso Signorini.

GF, Stefano Miele riabbraccia sua madre Carla: "Sono fiera di te"

Signorini ha raggiunto la madre di Stefano, Carla, e le ha chiesto come lo trovasse: "Sono contenta per lui, sta vivendo una bella esperienza". Stefano Miele non si aspettava di poter riabbracciare sua madre, ma ha seguito le indicazioni del conduttore del reality di Canale5 e si è recato nel tugurio, dove ha raccontato del suo percorso nella casa e del rapporto con Beatrice Luzzi:

"Guarda io prima di entrare, lei già mi piaceva, speravo di esserle almeno simpatico, ma le voglio un gran bene e abbiamo diversi progetti insieme. Ho già ideato una linea di scarpe per lei, so cosa le piace..."

Il gieffino ha anche parlato del rapporto con sua madre Carla, una figura molto importante per lui, ignorando che di lì a poco l'avrebbe abbracciata. Dopo aver visto il video riassuntivo del legame con sua madre, persino Signorini si è commosso: "Mi rivedo in te, riesco a capire il tuo legame con lei, anche io ne avevo uno così con mia mamma. Ma la differenza è che tu la tua mamma ce l'hai ancora". Con molto tatto e delicatezza, Stefano ha consolato il conduttore:

"Se vuoi, questa sera la mia mamma può essere anche un po' la tua"

L'ingresso di mamma Carla è stato inaspettato, ma molto gradito dal concorrente. La donna ha abbracciato il figlio, riempiendolo subito di concorrenti:

"Sei bellissimo, ti manca la mia canzone? Cosa ti posso cantare? Ti piace Mina, che ne dici di Grande Grande? Sono troppo contenta di vederti, sono fiera di te, per quello che sei diventato e che hai dimostrato. La tua educazione, anche nelle discussioni, ti amo per quello che sei. Vorrei dirti tante cose,ma sei la gioia dei nostri cuori."

Scopri le ultime news su Grande Fratello