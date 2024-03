Grande Fratello, Stefano Miele ritrova un bigliettino scritto per lui da Beatrice Luzzi!

Gossip TV

Stefano Miele ha lasciato la casa del GF, ma il suo legame con Beatrice Luzzi è più forte che mai, grazie a questo bigliettino speciale ritrovato!

Nella casa del Grande Fratello è nata un'amicizia speciale tra Stefano Miele e Beatrice Luzzi e, nonostante il primo sia stato eliminato dal reality di Canale5, il legame con l'attrice non si è ancora esaurito.

GF, Stefano Miele trova un biglietto scritto per lui da Beatrice Luzzi: la sua reazione!

L'amicizia tra Stefano Miele e Beatrice Luzzi continua a vivere nonostante l'ex gieffino non sia più parte della Casa di Cinecittà e sia stato eliminato dal reality di Alfonso Signorini. Quando è stato eliminato, Beatrice non ha potuto non sentire il colpo, visto il rapporto di stima e protezione che c'era tra i due. Stefano, infatti, è stato uno dei pochi concorrenti con cui l'attrice ha davvero legato e che, fin dal suo ingresso, ha dimostrato di crederle e di notare quanto fosse discriminata dal resto del gruppo.

Nelle scorse ore, Miele ha fatto sapere ai fan del programma che il suo legame con Beatrice sta proseguendo anche fuori dalla Casa: infatti, l'ex gieffino ha ritrovato un bigliettino scritto per lui da Beatrice e che lei gli ha lasciato poco prima della sua eliminazione. Il gieffino ha pubblicato nelle stories su Instagram cosa di prezioso celava questo bigliettino:

"Ti amo, non so come farò senza di te"

Stefano ha commentato il bigliettino dicendo:

"Oggi ho trovato in una pochette che avevo al GF un biglietto di Beatrice, manchi"

