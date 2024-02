Grande Fratello, Stefano Miele riabbraccia il compagno Nicolò dopo l'uscita dal programma [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'eliminazione dal GF, Stefano Miele ha potuto riabbracciare il compagno Nicolò.

Stefano Miele è stato l'ultimo eliminato nella casa del Grande Fratello: la sua uscita ha commosso e rattristato moltissimo Beatrice Luzzi, con cui il gieffino aveva stretto nel reality una dolce amicizia. Rientrato a casa e ripresa la vita normale, Miele ha anche riabbracciato il fidanzato Nicolòb.

GF, Stefano Miele riabbraccia il compagno Nicolò [VIDEO]

Nicolò ha scritto al gieffino una commovente lettera d'amore nell'ultima puntata andata in onda su Canale5 e ha emozionato anche il conduttore Alfonso Signorini:

"Sono orgoglioso di te. Hai dimostrato di essere la persona che sei: leale, generoso e a volte attaccabrighe. Mi ha molto emozionato sentirti raccontare la nostra storia, una storia d'amore nata quasi per caso. Tu hai saputo conquistarmi con la tua pazienza e dolcezza, dandomi quel senso di protezione e stabilità che mi è mancato per tanto tempo. Il nostro è stato un lento capirsi e innamorarsi poco a poco. Credo che il rispetto sia stato il vero motore del nostro amore. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Ti aspetto a casa"

Il gieffino ha riabbracciato il suo innamorato, coronando il sogno di ritornare a casa da lui, come mostra il video diffuso nelle stories di Miele, in cui i due sono insieme nella loro casa, mangiando cibo. Di Nicolò non si hanno molte informazioni, ma non è legato al mondo dello spettacolo: si occupa di medicina rigenerativa in ortopedia. Nonostante siano molto innamorati, i due si mostrano poco sui social, preferendo mantenere una certa privacy.

Il fidanzato di Stefano un mix tra Mirko e Moser #GrandeFratello pic.twitter.com/aaXvMg4OBI — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) February 22, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello