Grande Fratello, spunta un gossip sul compleanno di Anita Olivieri ma lei nega ed ironizza

Anita Olivieri in occasione del suo compleanno, avrebbe escluso al party un ex compagna d'avventura del Grande Fratello per non fare un torto al suo amico Massimiliano Varrese.

Dopo aver festeggiato il suo compleanno ad Ibiza insieme all'ex fidanzato Alessio Falsone e alcuni ex inquilini del Grande Fratello, Anita Olivieri ha replicato il party a Roma in compagnia di tanti amici, tra cui alcuni volti noti del reality show targato Mediaset.

Grande Fratello, Anita Olivieri: "Quando devono usare il tuo nome per fare notizia ma non ne azzeccano una"

La Olivieri ha spento 27candeline insieme a tanti ex concorrenti, tra cui la zia Fiorda (Fiordaliso) gli immancabili Paoleti, ovvero Paolo Masella e Letizia Petris, Angelica Barladi, Ciro Petrone, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese. Proprio su quest'ultimo è emerso un gossip spifferato da Investigatore Social alias Alessandro Rosica, che ha informato i follower su Instagram che avrebbe posto un divieto ad Anita. Quale? Quello di non invitare Monia La Ferrara, altra compagna d'avvenutura del reality show che da tempo si sta frequentando con il fratello di Greta Rossetti e con il quale Varrese avrebbe avuto una disputa il giorno della finale del programma. Pare quindi che la Olivieri, in seguito alla richiesta di Massimiliano, abbia evitato di invitare Monia al compleanno che si è svolto in un noto locale della capitale.

Anita, tuttavia, ha voluto replicare smentendo l'indiscrezione delle ultime ore. L'ex gieffina ha pubblicatp un video su Tik Tok, in cui ha dichiarato: "Quando devono usare il tuo nome per fare notizia ma non ne azzeccano una". Al compleanno della romana non c'era nemmeno Rosy Chin, grande amica della Olivieri e nessun traccia nemmeno di Alessio, con il quale ha affermato di essere rimasta in ottimi rapporti nonostante l'inaspettata rottura. Di recente, Anita aveva comunicato di voler prendersi una pausa dai social in quanto il momento che stava vivendo non era dei più sereni e felici. Nelle ultime ore invece, è apparsa sorridente e ha condiviso diverse Ig Stories del suo compleanno.

