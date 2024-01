Grande Fratello, sopra la Casa vola un aereo per Beatrice Luzzi: la rabbia di Anita e Letizia che chiedono di uscire

Gossip TV

Giornata di aerei sopra la Casa del Grande Fratello, la maggior parte indirizzati a Beatrice Luzzi creano il disappunto degli altri inquilini.

Giornata di aerei sopra la Casa del Grande Fratello, la maggior parte indirizzati a Beatrice Luzzi. Il grande affetto dei fan dell'attrice romana ha indispettito gli altri suoi compagni d'avventura, in particolare Anita, Letizia e Garibaldi, hanno mostrato il loro disappunto.

"Maxers con Max, l’Italia con Bea" ha sorvolato la Casa, facendo riferimento al fatto che la Luzzi può contare su molti sostenitori e a differenza di Varrese e ancora: “Bea a testa alta, noi tuo scudo" e "Sarà sempre e solo il GF di Bea". Su quest'ultimo, Beatrice ha però voluto precisare: "No dai ragazzi, così no. Vi ringrazio ma io sono tornata perché mi mancavano. Mi mancava questo senso di comunità, questa famiglia strana con litigate e rappacificazione. Non ditemi che è il mio Grande Fratello, non potrei fare assolutamente niente da sola. Non prendiamo questa china. Comunque grazie, così mi imbarazzate. Oltretutto mi date una responsabilità immensa e m i create un po’ di imbarazzo qui. Quindi cambiamo direzione?”.

Per quanto riguarda la reazione, Garibaldi si è mostrato molto contrariato. “Vorrei vedere che passa. Come fa l’Italia a essere con Bea?, si è chiesto il bidello calabrese.

il fatto che l'aereo contro il paziente abbia fatto esplodere anche il bidello, ✨️2 ratti al prezzo di un aereo✨️#grandefratellopic.twitter.com/68PZXk5DtJ — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 12, 2024

Anita e Letizia hanno poi fatto un appello ai loro fan chiedendoli di farle uscire. "Votatemi per farmi uscire. Se siete in ascolto, fatemi uscire, vi prego" ha chiesto la Olivieri.

anita la porta rossa è lì. vai pure.

letizia non è il pubblico che ti manda in nomination, devi chiedere agli amichetti tuoi.

queste sceneggiate sono patetiche.#grandefratellopic.twitter.com/NvK09zingu — JeZuk 🐢 (@zukky46) January 12, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.