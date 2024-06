Grande Fratello, Simona Tagli dice la sua su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: "Ho grandi dubbi che..."

Gossip TV

Simona Tagli si è espressa a proposito del ritorno di fiamma tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa ha dichiarato l'ex concorrente del GF!

Intervista a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi, Simona Tagli ha detto la sua su diverse coppie nate all'interno dell'ultima edizione del Grande Fratello. Dopo aver predetto la fine della storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, la gieffina ha rivelato cosa pensa di Giuseppe Garibaldi e del suo rinnovato interesse per Beatrice Luzzi.

GF, la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Com'è noto, la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è iniziata e terminata nella Casa del GF: i due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, si erano invaghiti l'uno dell'altro, ma le divergenze e i dubbi seminati da altri concorrenti avevano spinto Giuseppe a dire addio alla gieffina. Durante le ultime settimane del programma, però, Garibaldi aveva deciso di chiedere all'attrice una seconda possibilità e aveva provato a riavvicinarsi a Beatrice.

Una volta finita l'esperienza del reality, Luzzi era sembrata categorica: la storia con Giuseppe non si poteva riaprire e non ci sarebbe stato un futuro per loro fuori dal programma. Eppure, il bidello calabrese ha continuato a cercare l'attrice, arrivando a rompere la sua amicizia con Anita Olivieri, pur di dimostrare a Beatrice di essere serio nei suoi confronti. A quanto pare i due stanno continuando a sentirsi e a vedersi, ma con il massimo riserbo e preferendo tenere la cosa tra loro.

GF, Simona Tagli dice la sua sui Beabaldi: "Ho forti dubbi che..."

A commentare il riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è stata anche Simona Tagli. L'ex concorrente del reality, infatti, ha rilasciato diverse dichiarazioni sui suoi ex coinquilini della Casa e ha svelato cosa pensa dell'interesse di Giuseppe per Beatrice. L'ex soubrette ha ammesso che è stato importante che Garibaldi rivedesse i suoi comportamenti, viste anche le sue ambizioni nel mondo dello spettacolo:

"Io sui ripensamenti ho sempre dei grandi dubbi fino a dimostrazione del contrario. Se fosse stato amore e non un calesse non si sarebbe arrivati alla fine di questa edizione del Grande Fratello. [..] Cerco di essere realista, non mi convincono gli uomini che fanno retromarcia dopo tanto tempo, ha avuto modo di riproporsi a Beatrice durante tutto il periodo in Casa quindi non capisco perché farlo dopo."

Tuttavia, per Simona Tagli non si tratta di amore vero, perché il ripensamento di Garibaldi è avvenuto molto tardi e, in generale, non si fida degli uomini che fanno retromarcia dopo tanto tempo. Infine, ha ammesso Simona Tagli, sa che Beatrice è molto legata al bidello calabrese, ma pensa che tra loro le cose non torneranno come prima:

"Beatrice ci teneva molto a lui, lei è protettiva nei confronti di chiunque e anche nei confronti di un vissuto con lui nella Casa."

Per l'ex gieffina, infatti, le situazioni cambiano ed è impossibile ritrovare la spontaneità che le aveva fatte nascere:

"Non credo che si possa ritornare a provare le stesse cose dopo che passa del tempo, le situazioni o scoppiano tra le mani o si affievoliscono, poi tutto ciò che viene dalla testa viene da un ragionamento e non dal cuore, poi i fatti dimostreranno."

