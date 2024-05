Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi lettera aperta a Beatrice Luzzi: "Voglio riconquistarti, ti penso sempre"

Gossip TV

Il settimanale DiPiu ha pubblicato una lettera in cui Giuseppe Garibaldi ha confessato i suoi veri sentimenti nei confronti di Beatrice Luzzi alla quale ha chiesto una seconda possibilità dopo la loro storia conclusasi al Grande Fratello.

Il settimanale DiPiù ha pubblicato una lettera in cui Giuseppe Garibaldi ha confessato i suoi veri sentimenti nei confronti di Beatrice Luzzi, alla quale ha chiesto una seconda possibilità dopo la loro storia conclusasi al Grande Fratello.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi senza filtri: "Beatrice Luzzi, ti fidi? Vuoi buttarti in quest’avventura? Siamo solo io, tu e le stelle"

La loro relazione, come è noto, è nata e finita dentro la Casa del reality e solo dopo la fine del programma Garibaldi sembra essersi reso conto dei suoi sbagli e dell'importanza di Beatrice che sta cercando di riconquistare in tutti i modi. La Luzzi, intervistata a Verissimo, aveva dichiarato che la relazione con Giuseppe era finita e non vedeva più possibilità di riaperture, tuttavia, proprio quel giorno, si è riavvicinata al bidello calabrese che l'ha accompagnata in treno da Milano a Roma. In un'altra occasione, Giuseppe e Beatrice si sono immortalati davanti al Colosseo, riaccendendo le speranze dei Beabaldi, i tanti fan della coppia che sognano di rivederli insieme. Ci sono state inoltre delle dediche da parte di Giuseppe sui social, che hanno lasciato intendere che il rapporto tra i due ex gieffini è ancora intenso e vivo. Al settimanale DiPiù, il 30ennne calabrese si è voluto dichiarare apertamente, ammettendo di pensare ancora molto a Beatrice e sognare di fare l'amore con lei in quel di Tropea, così come aveva detto nella Casa.

"Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla Casa ho un pensiero fisso nella testa: conquistarti. Ho rovinato tutto a causa delle mie insicurezze. Tu eri un’attrice, eri lì tra i “Vip”, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo e un giorno, due… È stato tutto così spontaneo e bellissimo tra di noi. Abbiamo passato un primo periodo periodo perfetto. Il giorno giocavamo con gli altri inquilini, chiacchieravamo ma la notte era tutta per noi per stare vicini e per dirci le parole che solo noi capivamo."

Giuseppe ha poi parlato di Anita Olivieri, la giovane romana, tra gli ex concorrenti, che secondo lui, ha contribuito al suo allontanamento verso Beatrice.

"Sembrava tutto troppo bello per me, e tanti mi dicevano: “Stai attendo, ti sta solo usando, è una manipolatrice, ti vuole mettere contro di noi”. E, soprattutto, una persona che dentro la Casa era diventata la mia migliore amica mi diceva ogni giorno di fare attenzione e così mi sono fatto convincere e ci siamo allontanati. Che stupido, che occasione persa. Ma Bea, ora ho compreso e sogno di riaverti tra le mie braccia e soprattutto non voglio più deluderti. Ti assicuro, ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me, anche se non me ne va bene una. "

Infine, Garibaldi, ha fatto una dolce proposta all'attrice romana:

"Ti avevo detto che mi piacerebbe portarti a Tropea per amarci tra la bellezza di quei paesaggi. L’invito è sempre valido, anche perché Tropea è bellissima, ma ora ho voglia di portarti anche in un luogo un po’ particolare, selvaggio, non contaminato dal via vai della gente, dei turisti: la cima più bella dell’Aspromonte, Montalto. Non ci serve niente, solo un sacco a pelo e gli scarponcini. Io, Bea, ti chiedo scusa per quello che è successo nella Casa, sento di averti mancato di rispetto e non è da me, ma posso rimediare. Ti fidi? Vuoi buttarti in quest’avventura? Siamo solo io, tu e le stelle."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.