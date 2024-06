Grande Fratello, Simona Tagli chiude con Beatrice Luzzi: la reazione sui social di Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Amicizia al capolinea tra le due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Simona Tagli e Beatrice Luzzi: sui social arriva la reazione dell'ex gieffino Giuseppe Garibaldi, che prende le difese dell'attrice.

L’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello fra Simona Tagli e Beatrice Luzzi è giunta al termine. A rivelarlo è stata l'ex gieffina con una lettera affidata al settimanale DiPiù in cui non ha nascosto la sua delusione per il comportamento assunto dall'attrice, che dopo il reality show l’avrebbe dimenticata e non si sarebbe più fatta sentire. Lettera che, però, ha provocato la reazione di Giuseppe Garibaldi sui social.

Simona Tagli chiude con Beatrice Luzzi dopo il Gf

Simona Tagli e Beatrice Luzzi sono ai ferri corti dopo il Grande Fratello. La conduttrice, che all’interno della famosa Casa di Cinecittà si era addirittura dichiarata all’attrice sostenendo di essersene platonicamente innamorata, ha infatti pubblicato una lunga lettera sul noto settimanale DiPiù in cui ha ufficializzato la fine della loro amicizia:

Beatrice che delusione. Ormai l’ho capito, tu sei tutto e il contrario di tutto. Lo hai abbondantemente dimostrato, dato che tutti ti hanno visto tornare sui tuoi passi anche con chi ti ha offeso e tradito. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe Garibaldi. Con lui nelle ultime settimane nella Casa ci sei ricascata di nuovo, gli hai voluto dare un’altra possibilità, tutti noi abbiamo un punto debole e anche se ho cercato di metterti in guardia su di lui, ho rispettato le tue scelte.

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha continuato il suo sfogo accusando Beatrice di essersi riavvicinata a Giuseppe dopo la fine del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini solo ed esclusivamente per cavalcare l'onda dei "Beabaldi":

Mai mi sarei aspettata, però, che una volta fuori, avresti preferito portare avanti un rapporto con una persona cosi altalenante nei tuoi confronti e mettere da parte la nostra complicità che inizialmente mi sembrava cosi forte. Dopo tre mesi dalla fine del Grande Fratello, infatti, vedo che stai ancora cavalcando “l’onda Garibaldi” perché probabilmente hai capito che funziona. Ogni tanto fai una foto con lui, ogni tanto lo vedi, tenendolo però sempre a debita distanza ovviamente. Della nostra amicizia, invece, non c’è più traccia.

Giuseppe Garibaldi difende Beatrice Luzzi dalle accuse di Simona Tagli

Beatrice Luzzi deciderà di chiarire la sua posizione e replicare alle accuse mosse da Simona Tagli? Intanto, a rispondere alla lettera ci ha pensato Giuseppe Garibaldi. Infastidito dalle dure parole usate dalla finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, il giovane ha deciso di intervenire sui social e lanciare una velenosa frecciatina alla sua ex compagna di avventura. "Questa era meglio se non la pubblicavi. Perché piuttosto di fare hype ti diminuiscono i follower" ha scritto Giuseppe sottolineando la sua posizione e difendendo ancora una volta l'attrice. Per la gioia di tutti i fan dei "Beabaldi", i due si rivedranno molto presto perché saranno gli ospiti d’onore di un evento in provincia di Messina il prossimo 12 luglio.

