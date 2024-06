Grande Fratello Sergio D'Ottavi, marcia indietro: "Non date a Greta della poco di buono"

Gossip TV

L'ex gieffino, dopo aver annunciato la fine della storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello con Greta Rossetti, sui social ha voluto specificare: "Non accetto che esprimiate giudizi dando a Greta"

Ieri, dopo circa tre mesi dalla conclusione del Grande Fratello, Sergio D'Ottavi ha annunciato la fine della sua storia d'amore nata nella Casa con l'ex tentatrice di Tempation Island, Greta Rossetti.

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi: "Non offendete Greta"

Il 31enne originario di Latina, ha scritto un lungo posto (poi cancellato) in cui ha accusato la 25enne milanese di averlo usato per ripulirsi l'immagine, parlando di menzogne, tradimenti scoperti e mancanza di rispetto. Dopo qualche ora dall'annuncio shock in cui ha comunicato la rottura, Greta ha condiviso due Ig Stories facendo presente che non c'è stato alcun tradimento fisico e facendo capire che le prole di Sergio sono state dettate dalla rabbia del momento.

"Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle...resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia. Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito... Troppo facile puntare il dito e massacrare però pensate anche che di fronte quei commenti c'è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più ci sono abituata ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso"

A seguire, l'ex gieffino ha specificato quanto segue, confondendo un po' tutti, in quanto ha ritrattato quasi completamente le prime dichiarazioni che ha rilasciato:

"Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico."

Qualche istante fa, Sergio è tornato sui social facendo presente di non accettare che coloro che li hanno seguiti ora offendendo Greta dandole dalla poco di buono.

"In seguito alla pubblicazione della storia riguardante la fine tra me e Greta, ho ritenuto opportuno comunicarlo per rispetto nei confronti delle persone che ci seguivano. Ma allo stesso tempo sbagliando i modi e le parole (travisate completamente) le quali hanno portato ad esprimere giudizi totalmente infondati nei confronti miei e di Greta. Non accetto che esprimiate giudizi dando a Greta della poco di buono perché non è assolutamente così e io non ho mai detto questo. Ora vi chiedo gentilmente di lasciarci il nostro momento. Grazie"

Secondo quanto riportano persone strette alla coppia, ci sarebbe stato un litigio tra i due ex gieffini a causa della gelosia. Secondo invece l'esperta di gossip, Deianira Marzano, nella vicenda c'entrerebbe anche l'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo,ex flirt di Greta.

