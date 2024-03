Grande Fratello, Signorini accoglie in studio Greta Rossetti e ironizza sul legame con Sergio D'Ottavi: "Una lagna" [VIDEO]

Gossip TV

Alfonso Signorini ha accolto in studio gli ultimi eliminati del GF, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, e ironizza sul loro rapporto.

Tra gli ultimi eliminati nella Finale del Grande Fratello ci sono Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, accolti nello studio di Canale5 dal conduttore Alfonso Signorini, dagli altri inquilini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Ovviamente, non è mancato il commento ironico e un po' pungente del conduttore verso la coppia e in particolare l'ex tentatrice.

GF, Signorini accoglie Greta e Sergio e ironizza su di loro: "Eri una lagna" [VIDEO]

Signorini ha chiesto a Greta Rossetti se il ritorno alla realtà è stato così spaventoso come pensasse e quando l'ex tentatrice ha risposto che in effetti è terrorizzata, Signorini ha commentato: "Eh si vede, hai la mano ghiacciata". Il conduttore si è complimentato con Sergio D'Ottavi per la sua resistenza:

"Resistere alle lagne di questa ragazza, complimenti. Sì, Greta, a volte eri lagnosa. Ma questa esperienza deve aiutarti a essere più sicura, sei forte, altrimenti non saresti arrivata fino a qui. Sono contento di questo. Ragazzi, vi auguro il meglio..."

Anche Cesara Buonamici non ha nascosto una certa ironia rivolgendosi alla coppia:

"Ma la mamma? Cosa fari se mamma Marcella non sarà d'accordo?"

La giornalista si riferiva alla forte opposizione manifestata da Marcella Bonifacio, madre dell'ex concorrente, nei confronti della nuova relazione della figlia con Sergio D'Ottavi. Ma, Greta ha dichiarato che si occuperà lei di sua madre:

"Farò un'opera di convincimento con lei"

Scopri le ultime news su Grande Fratello