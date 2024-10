Grande Fratello,show di Shaila e Lorenzo travolti dalla passione, gli altri inquilini indignati: "Non hanno tatto"

Gossip TV

I due concorrenti del Grande Fratello, ieri sera, si sono lasciati andati alla passione proprio sotto agli occhi di Javier Martinez ed Helena Prestes.

Animi infuocati al Grande Fratello, sotto tutti i punti di vista. Ieri sera, parte degli inquilini era in giardino a ballare e Lorenzo e Shaila non sono riusciti a trattenersi proprio sotto gli occhi di Javier Martinez ed Helena Prestes, visibilmente in imbarazzo e pensierosi.

Grande Fratello, gli animi si accendono, Lorenzo e Shaila indispettiscono il gruppo con le loro effusioni

I due ragazzi stanno suscitando polemiche con il loro atteggiamento appassionato e senza freni, al punto da sfiorare la censura. Il loro comportamento di ieri sera, ha suscitato alcune piccate reazioni da parte di Jessica Marlocchi, Enzo Paolo Turchi e Amanda Lecciso. La coppia, a detta loro, si comporterebbe senza alcun tatto e senza rispetto nei confronti dei loro ex flirt.

Turchi ha definito le loro effusioni “inutili e troppo esagerate”, mentre Jessica ha parlato di un comportamento “vomitevole, senza rispetto” per la situazione, specialmente di fronte a Javier, visibilmente colpito. Anche Garcia ha ironizzato, etichettando la coppia come "ottimi giocatori", alludendo forse a una strategia da reality show.

“Sono senza parole, tatto zero. Davanti ad Javi stanno facendo il panico, ma guarda che slinguate ragazzi. Evitate. Che facciano pure, ma qui è tatto zero. […] Io non credo neanche che non abbiano dormito insieme (in hotel) e si saranno sicuramente preparati qualcosa“, ha dichiarato Jessica a cui ha fatto seguito il marito di Carmen Russo, affermando: "Fuori c’è una scena di quelle… Sarò sbagliato io che vi devo dire. Sarò all’antica, ma sono felice e contento di essere all’antica su certe cose. Essere all’antica non significa condannare in toto la modernità. Ma qui mi sembra un poco troppo "

Anche Amanda Lecciso ha espresso la sua opinione, affermando che, pur essendo liberi di comportarsi come desiderano, sarebbe importante considerare il modo e il contesto. Ha aggiunto di aver suggerito a entrambi di evitare almeno nei primi giorni effusioni davanti a Javier ed Helena.

I diversi pareri hanno evidenziato il clima di tensione crescente nella Casa, divisa tra chi ritiene opportuno rispettare una certa discrezione e chi, invece, preferisce lasciare spazio alla spontaneità dei sentimenti.

Enzo Paolo: lo trovo troppo plateale, magari tra 10 giorni si rendono conto che...

Jessica:...magari tra 6 mesi manco si salutano.

Mariavittoria: Non ti preoccupare,tra un mese si lasciano qui dentro,poi si rimettono insieme...è cosi 'altra roba'

Non fermateli😁#GrandeFratello pic.twitter.com/C09eWoznD5 — Violett926 (@violett926) October 30, 2024

giaviero messo lì apposta per le clip pic.twitter.com/5Imi2VmNXi — fillers|scorpion era🫦 (@estancaaaa) October 30, 2024

Hanno dovuto censurare perchè stavano andando oltre con le parole.... pensa a che livello.#grandefratello pic.twitter.com/JREJtROOJe — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 30, 2024

