Grande Fratello, Shaila Gatta su Javier Martinez: “Come nella pallavolo, l’avrà fatto nella vita, di picchiare i tifosi"

Ennesimo passo falso di Shaila Gatta che continua a pronunciare affermazioni pesanti nei confronti di Javier Martinez.

Nel suo tentativo di guadagnare la simpatia degli altri inquilini della Casa cercando di ingrarsiarseli e soprattutto non far passare per un santo Javier Martinez, colpevole secondo la ballerina di essere stato particolarmente vendicativo nei suoi confronti dopo aver palesato il suo interesse nei confronti di Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Shaila Gatta frasi shock contro Javier Martinez

La Gatta ha pronunciato affermazioni pesanti nei confronti di Javier, che ha persino definito “un diavolo”. Questa mattina l'ex velina di Striscia la Notizia parlando con Helena Prestes ha rivolto frasi molto pesanti all'argentino che hanno subito subito scatenato le ire del web. Le parole di Shaila non sono passate inosservate, e in rete si è subito accesa una polemica infuocata

Durante la conversazione con Helena, Shaila ha spiegato:

"Se ero gelosa di Amanda? - ha dichiarato Shaila come riportato da Biccy - Ma no, questo è solo un malinteso provocato da Javier per vendetta. Non so, in questo momento sembra pieno di rabbia, come se seguisse una specie di piano, un suo schema di vendetta. Un po' come quando in una partita di pallavolo ti vendichi dell’avversario. Probabilmente è un comportamento che ha avuto anche nella vita reale, magari picchiando tifosi, chi può dirlo? Ma io non sono un suo tifoso, sono solo una persona con cui stava cercando di costruire un rapporto. Poi la situazione è degenerata. Io gli avrei anche parlato per chiarire, ma poi sono partita per la Spagna. Cosa dovrei fare adesso, togliermi la vita? [...] E poi, lui mi raccontava di Macerata e diceva che mi avrebbe portato in campagna tra le pecore. Io a queste cose non rispondevo, ridevo soltanto”.

La conversazione tra Shaila ed Helena ha avuto un impatto immediato sui social, dove molti fan del Grande Fratello hanno criticato la ballerina per le sue parole, ritenute eccessive e persino offensive nei confronti di Javier. Alcuni utenti hanno evidenziato come Shaila sembri cercare costantemente il consenso degli altri gieffini, ma allo stesso tempo finisca per creare tensioni e malumori con commenti pesanti. La 28enne campana, questa sera, avrà modo di incontrare il padre Cosimo che pare sia molto risentito nei confronti dell'argentino e nei riguardi di Mariavittoria. Quest'ulima avrà un confronto faccia a faccia proprio con Shaila nel corso della puntata di questa sera, in diretta su Canale 5.

“come nella pallavolo, come fa nella vita di picchiare i tifosi”



MA CHE CAZZ STAI DICENDO? #GrandeFratello pic.twitter.com/zs1D1cP06R — sara☁️ (@javi7era) November 4, 2024

