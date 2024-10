Grande Fratello, Shaila Gatta senza filtri: "Quando baciavo Javier pensavo a Lorenzo"

Gossip TV

A poche ore dal suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, la gieffina Shaila Gatta ha deciso di vuotare il sacco e svelare alcuni retroscena inediti sul suo rapporto con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

Tempo di rivelazioni importanti per Shaila Gatta. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera e vedrà il suo ritorno nella Casa più spiata d'Italia, la ballerina si è lasciata andare a delle confessioni inedite circa il suo rapporto con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

La confessione inedita di Shaila

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 28 ottobre 2024 su Canale 5 e vedrà il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Per chi non lo sapesse, i due giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno trascorso una settimana nella Casa del Gran Hermano dove, come era prevedibile, si sono lasciati trasportare dalla passione.

Prima di lasciare la Spagna, Shaila ha fatto delle confidenze inaspettate a una sua compagna di avventura. Senza mezzi termini, la giovane ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha confessato che quando baciava Javier Martinez pensava a Lorenzo:

Più passava il tempo e più capivo. Ho baciato l’altro ragazzo diverse volte, perché io avevo bisogno di capire quello che sentivo nel cuore. Però più succedeva e più non sentivo nulla quando lo baciavo e pensavo a Lorenzo. Ed ero nervosa, mi sforzavo di andare verso Javier, ma sbagliavo. Non è mai scattato nulla tra me e lui. Prima ragionavo con il cervello e adesso con il cuore. Con Lorenzo sento che posso costruisci qualcosa. E poi la passione non puoi fermarla, se qualcosa esiste non puoi soffocarla.

Il ritorno di Shaila al Gf

Shaila Gatta è pronta a tornare al Grande Fratello e raccontare a tutti i suoi compagni di gioco cosa è realmente successo con Lorenzo Spolverato nella Casa del Gran Hermano. Come reagiranno i concorrenti, ma soprattutto Javier Martinez, che non ha mai smesso di pensare e parlare della ballerina negli ultimi giorni? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera alle 21.40 su Canale 5. I concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia, Giglio, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti.

