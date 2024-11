Grande Fratello, Shaila Gatta e Helena Prestes: è scontro infuocato, volano parole grosse

Gossip TV

Scoppia la lite tra Shaila Gatta e Helena Prestes nella casa del Grande Fratello. Tra le due gieffine volano parole grosse e gli inquilini del reality show di Canale 5 si dividono.

Ed ecco che dopo pochissimi giorni di pace, Helena Prestes e Shaila Gatta tornano a scontrarsi. La ballerina scopre da Mariavittoria Minghetti che la modella ha parlato di qualcosa che potrebbe metterla in cattiva luce, dopo un confronto a cuore aperto nel quale lei ha ammesso di essere felice per la loro relazione, per poi accusare l’ex Velina di essere una donna volgare. Insomma, la discussione si infiamma e gli inquilini della casa più spiata d’Italia si dividono.

Grande Fratello, Helena Prestes fa imbestialire Shaila Gatta

L’interesse comune per Lorenzo Spolverato ha messo Shaila Gatta e Helena Prestes in competizione, nonostante entrambe abbiano provato più volte a fare le donne mature, che non se la prendono l’una con l’altra per un uomo. Nella casa del Grande Fratello, dal momento che Helena si è avvicinata moltissimo a Javier Martinez e che tra loro sta nascendo un bellissimo flirt, sembrava che le due avessero trovato un punto di incontro ma evidentemente non è così. Alle orecchie dell’ex Velina di Striscia, infatti, è arrivata la voce che Helena avrebbe voluto creare un’alleanza con lei già ben prima di entrare al GF a cast annunciato e Mariavittoria Minghetti, candidamente, ha confermato che la modella brasiliana le ha detto che i rispettivi fandom le avrebbero volute come alleate e amiche. Non è chiaro perché ma a Shaila questa notizia ha creato un certo disagio - che si sia sentita punta sul vivo dato che è la paladina della sincerità e della non strategia? - e ha sbottato.

“Ci sono delle cose che non mi erano chiare di lei. Io non ne sapevo nulla dell’esistenza di questi fanclub. Lei sapeva che i fan ci volevano amiche? Ma è follia. Io a questo punto dubito anche delle ultime cose che mi ha detto, che è felice per me e Lorenzo e che non è gelosa”.

Shaila è diventata una furia dopo le parole di Mariavittoria e ha deciso di affrontare Helena, accusandola di essere una persona poco sincera, di avere ancora un legame con Lorenzo che non riesce a superare e che è gelosa della loro relazione. Secondo la partenopea, infatti, Prestes continuerebbe a far di tutto per tirare in ballo Spolverato, contro il quale si sono scagliate le opinioniste del GF, parlando di un rapporto che è evidente che il gieffino in prima persona non ha intenzione di recuperare. A quel punto, sentendosi attaccata a suo dire ingiustamente, la modella ha sbottato a sua volta con parole pesantissime. Ecco cosa è successo.

Guarda il Video dello scontro tra Shaila Gatta e Helena Prestes nella casa del Grande Fratello:

Volano parole grosse, rissa sfiorata: Grande Fratello, scontro di fuoco tra Shaila e Helena.

Grande Fratello, Helena Prestes contro Shaila Gatta: volano stracci

Quando Mariavittoria Minghetti ha confermato un pettegolezzo su Helena Prestes, Shaila Gatta è diventata una furia perché non sia mai che qualcuno possa mettere in dubbio il suo percorso al Grande Fratello (come se non stesse già abbastanza facendo da sola di tutto per dimostrare quanto è stratega). Prestes, che poco prima aveva voluto chiarire con Shaila alcuni punti, dimostrando così di non essere già presa in alcun modo da Lorenzo Spolverato e ammettendo di essere felice vedendo la ballerina sinceramente innamorata, si è risentita molto del feroce attacco dell’ex Velina e ha risposto a fuoco.

“A me non importa se stai con Lorenzo, io non provo più nulla per lui […] Sei stata molto volgare in puntata, sei stata molto volgare e basta, sei stata cafona. Poi a casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose”.

Ha sbottato Helena facendo imbestialire del tutto Shaila. Ma a quali cose si riferisce la modella? Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Gatta ha fatto qualche scongiuro arrivando anche a fare il gesto del “grattarsi” varie parti del corpo, un gesto scaramantico che Prestes ha reputato volgare. Ora, non che Shaila brilli di eleganza questo va detto, però non ci sembra sia stata una cosa così grave. Dopo la discussione, mentre Gatta si è sfogata con Lorenzo che non ha perso tempo a dispensare nuovi affondi ai danni della modella, Helena si è sfogata con Javier Martinez. Tra loro sta nascendo un bel flirt anche se non è ancora arrivato un bacio vero e proprio, e il modello ha mostrato nuovamente la sua saggezza ricordando ad Helena che è meglio lottare per cause che sono necessarie.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .