Grande Fratello, opinioniste dure contro Lorenzo Spolverato: "Dovrebbe essere cacciato"

Il concorrente Lorenzo Spolverato continua a stare al centro delle polemiche per il comportamento esagerato assunto nella Casa del Grande Fratello: arriva il nuovo attacco delle opinioniste di Pomeriggio 5, che chiedono la squalifica dal gioco.

Lorenzo Spolverato è senza ombra di dubbio il concorrente più chiacchierato e discusso dell'attuale edizione del Grande Fratello. A criticare duramente il suo percorso nella Casa ci hanno pensato le opinioniste di Pomeriggio 5 che, stanche dei suoi modi di fare esagerati e arroganti, hanno chiesto la squalifica dal gioco del milanese.

Lorenzo Spolverato nel mirino delle opinioniste di Pomeriggio 5

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha richiamato Lorenzo Spolverato per i suoi comportamenti arroganti e per alcune espressioni poco carine pronunciate nei confronti di alcune concorrenti, ma a quanto pare non è servito a nulla. Il concorrente, infatti, continua ad usare espressioni infelici nella Casa.

Un comportamento di Lorenzo ha stancato un pò tutti, in particolar modo le opinioniste Mediaset. Interpellate da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Anna Pettinelli e Caterina Collovati si sono scagliate contro il concorrente Lorenzo, dichiarando che secondo loro il Grande Fratello dovrebbe prendere seri provvedimenti come la squalifica dal gioco.

"Non mi piace come si comporta. Non lo odio, però spero che lo caccino dal Grande Fratello. Io trovo che un uomo non si possa rivolgere alle donne come si sta rivolgendo lui. E poi mi dispiace per Shaila, ma questo non è un uomo con la U maiuscola. Parlano i fatti e i suoi comportamenti" ha dichiarato la Pettinelli seguita da Caterina Collovati, che ci è andata giù più pesante "Io caccerei subito e mi auguro che se ne vada davvero. Proprio perché non si comporta bene, sono zozzerie. L’ultima è vergognosa, non entro nel merito…Non è una strategia sana e civile".

Lorenzo a rischio eliminazione

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 23 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto questa settimana, e quindi a rischio eliminazione, ci sono Amanda Lecciso, Alfonso D'Apice, Clayton, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Chi sarà costretto a lasciare il gioco?

Fra tutti, il concorrente più a rischio sarebbe Lorenzo. I telespettatori non sembrano più disposti a tollerare comportamenti considerati inaccettabili. Tuttavia, resta da vedere se gli autori del programma, dopo la strigliata di Alfonso Signorini, decideranno di intervenire con un serio provvedimento disciplinare o meno.

