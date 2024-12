Grande Fratello, Shaila Gatta critica Javier Martinez e Amanda Lecciso: "Non hanno mai..." (VIDEO)

Gossip TV

La ballerina Shaila Gatta vuota il sacco al Grande Fratello e rivela a Chiara Cainelli il suo reale pensiero su Amanda Lecciso e Javier Martinez. Ecco cosa ha dichiarato l'ex velina di Striscia la Notizia sui due concorrenti!

Shaila Gatta è, senza ombra di dubbio, tra le protagoniste indiscusse dell'attuale edizione del Grande Fratello. La delusione per la rottura con Lorenzo Spolverato ha portato la giovane ballerina ad esaminare alcuni rapporti nati nella Casa con i concorrenti, in particolare quello con Amanda Lecciso e Javier Martinez.

Shaila Gatta punta il dito contro Amanda Lecciso e Javier Martinez

Tempo di confessioni e bilanci per Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. A pochi giorni dalla nuova puntata, che andrà in onda lunedì 30 dicembre 2024, l'ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di vuotare il sacco e commentare i comportamenti ambigui di alcuni concorrenti. Parlando con Chiara Cainelli, la giovane ballerina ha puntato il dito contro Amanda Lecciso e Javier Martinez.

Shaila ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento assunto da Amanda nei suoi confronti. La ballerina era convinta di aver trovato nella coinquilina un supporto, un sostegno, ma così non è stato. La concezione di amicizia che ha la Lecciso è completamente diversa da quella che ha la gieffina, che l'ha accusata di non essere del tutto sincera e di non prendere mai una posizione nella Casa:

Con le Non è la Rai ho un rapporto diverso, l'altra sera volevo andare da Lorenzo per fargli gli auguri di Natale e loro mi hanno fermata, mi hanno detto ti fai male. Per me quelli sono gli amici veri.

Interpellata da Chiara, Shaila ha poi rivelato il suo pensiero su Javier. Secondo la ballerina, il pallavolista argentino dovrebbe cercare di esporsi, mostrare di più il suo carattere e la sua personalità. "Per me lui è uno che non fa vedere chi è davvero, lo pensiamo in molti che lui in fondo mangia e dorme, ogni tanto flirta. Non ha mai mostrato davvero il suo carattere, anche i suoi lati spigolosi glieli ho fatti venire fuori io" ha confessato l'ex fiamma di Lorenzo Spolverato provocando la reazione della nuova concorrente del reality show, che ha iniziato a mettere in dubbio anche la naturalezza e la spontaneità dei baci scambiati con il ragazzo. Cosa ne penserà Martinez delle confessioni scambiate fra le due ragazze?

Javier chiude con Chiara

È finita tra Javier Martinez e Chiara Cainelli al Grande Fratello. Quella che sembrava l'inizio di una romantica storia d'amore, si è rivelata essere un fuoco di paglia. Dopo aver riflettuto a lungo sui propri sentimenti e aver manifestato i primi dubbi a Luca Calvani, il pallavolista argentino ha infatti deciso di essere onesto e ha messo un punto alla sua conoscenza con la gieffina, dichiarando che "non è scoccata quella scintilla che sperava".

Javier ha deciso di affrontare Chiara per spiegarle i motivi che lo hanno spinto a prendere la drastica decisione. Secondo l'ex tentatore di Temptation Island non era giusto continuare senza un coinvolgimento autentico: "Tu mi fai stare bene, ma in qualche maniera non è scattata la cosa che doveva scattare. Dopo quello che è successo tra noi, mi aspettavo un passetto in più, qualcosa che mi stimolasse, ma questo non è accaduto".

Nonostante la delusione, Chiara ha dimostrato una notevole consapevolezza, spiegando che il loro rapporto speciale si è consumato troppo in fretta, senza lasciare spazio a una conoscenza più autentica: "Non ci siamo conosciuti per come siamo realmente. Tutto è stato troppo veloce, ma va bene così".

Il comportamento assunto dai due giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, che hanno mostrato rispetto reciproco e un atteggiamento positivo, ha piacevolmente colpito i telespettatori, che hanno rivelato sui social di aver apprezzato l'onesta di Javier e la maturità di Chiara. Cosa succederà ora? Ricordiamo che l'appuntamento con i protagonisti del Gf è per il prossimo lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

