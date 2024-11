Grande Fratello, Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: "Sento delle emozioni forti" (VIDEO)

Gossip TV

I due discussi concorrenti del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si scambiano sensazioni e impressioni riguardo il loro rapporto nato nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Stasera, martedì 12 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova e attesissima puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, i concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scambiati sensazioni e impressioni riguardo il loro discusso rapporto nato nel reality show.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a cuore aperto

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a essere i protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Dopo la scenata di gelosia da parte dell'ex velina di Striscia la Notizia per via di un confronto che il concorrente milanese ha avuto con Helena Prestes, i due innamorati hanno deciso di confrontarsi e parlare della loro relazione. "Tu cosa pensi di noi?" ha domandato il modello alla ballerina, che crede che stiano vivendo il loro rapporto in modo sincero, senza sbagliare nulla:

Sento di conoscerti da più tempo, non una roba di frequentazione…io ti sento proprio! Quando in Spagna ci siamo avvicinati, carezze e cose, io ho provato una sensazione dentro. Come se qualcosa mi avesse detto “E’ la persona!”...Stiamo facendo tutto bene. Anche quando bisticciamo non ho paura, perché so che sono delle cose costruttive.

Shaila ha spiegato a Lorenzo che i litigi e le discussioni possono essere funzionali alla coppia per conoscersi più nel profondo e rivelato di immaginare una quotidianità insieme a lui fuori dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Curioso di conoscere meglio le sue sensazioni, il modello milanese le ha domandato se teme che le loro abitudini non riescano a incastrarsi anche lontano dalle telecamere. "Per il momento no" ha subito risposto la ballerina certa dei suoi sentimenti.

Shaila a rischio eliminazione

La passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è innegabile, ma riusciranno a trovare un equilibrio per viversi anche fuori dalla Casa del Grande Fratello? La ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia è al televoto insieme a Mariavittoria Minghetti e Clayton Narcoss e quindi rischia di dover abbandonare definitivamente il gioco stasera. Considerando, però, l'importanza che ha Shaila nelle dinamiche del gioco non è difficile capire che non sarà lei a dover lasciare la trasmissione.

Ricordiamo inoltre che, nella puntata di stasera del Gf, ci sarà il ritorno di Tommaso Franchi e l'ingresso di Stefano Tediosi come nuovo concorrente. Come reagiranno Federica Petagna e Alfonso D'Apice quando vedranno il tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island varcare la famosa porta rossa?

