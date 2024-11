Grande Fratello, Shaila Gatta a cuore aperto: "Lui mi fa impazzire" (VIDEO)

Gossip TV

Shaila Gatta è cotta di Lorenzo Spolverato! Ecco cosa ha rivelato la giovane concorrente del Grande Fratello a Federica Petagna circa i suoi forti e sinceri sentimenti per il modello milanese.

L'intensa e discussa relazione nata nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato procede a gonfie vele. I due giovani concorrenti non perdono mai occasione per lasciarsi trasportare dalla passione e dai sentimenti proprio come ha rivelato l'ex velina di Striscia la Notizia a Federica Petagna.

I sentimenti di Shaila per Lorenzo

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a essere tra i protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello. Nonostante in molti non credano minimamente alla loro storia passionale, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha ammesso di aver perso letteralmente la testa per il bel concorrente milanese: "Mi fa impazzire!".

Parlando con la new entry Federica Petagna, la discussa concorrente della nuova edizione del reality show ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Gf tirando in ballo anche Javier Martinez. La concorrente ha ammesso di aver commesso alcuni errori nei confronti dell'ex tentatore di Temptation Island, ma di non essere riuscita a ignorare quello che sentiva nel cuore per Lorenzo:

Mi sono assunta dei rischi, a mia responsabilità. Ma come fai a frenare i sentimenti e la passione? È difficile contenersi, credimi, con lui sento le farfalle nello stomaco. Sono tornata una ragazzina...sento che mi sto fidando. Sento vere emozioni, sono felice che il mio cuore ribatte per qualcuno. Mi piace proprio...Io lo vedo nella mia vita anche fuori. Non provavo questo da tanto tempo. È chimica...Me la voglio godere e vivere tutta!

I consigli di Shaila per Federica

Dopo aver parlato della sua situazione sentimentale con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha voluto dare qualche consiglio a Federica Petagna riguardo il suo rapporto con Alfonso D'Apice, esortandola a vivere l'esperienza nella Casa del Grande Fratello con spensieratezza e serenità: "Cerca di non permettere a nessuno di rovinarti il percorso". L'ex protagonista di Temptation Island non sa però che il suo percorso sta per stravolgersi completamente. Il motivo? Nella prossima puntata, che andrà in onda il prossimo lunedì 11 novembre 2024 su Canale 5, entrerà nella Casa come concorrente il suo tentatore Stefano Tediosi.

