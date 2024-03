Grande Fratello, Sergio D'Ottavi prende in giro l'ex di Anita e gli altri ridono

Gossip TV

I ragazzi del Grande Fratello, durante un momento di ilarità organizzato nella Casa, hanno preso in giro ex l'fidanzato di Anita Olivieri, Edoardo Sanson.

A pochi giorni dalla conclusione dell'attuale edizione del Grande Fratello, ieri sera è stata organizzata una serata goliardica per le donne della Casa che in suite hanno ricevuto una sorpresa con aitanti ballerini cubani intenti a danzare per loro. I ragazzi, invece, si sono dati ai travestimenti e hanno deciso di assumere le sembianze delle donne del Grande Fratello. Alessio è diventato Anita, Paolo invece Letizia, Giuseppe ha indossato i panni di Beatrice, Sergio ha rivestito in panni di Greta, Massimiliano quelli di Rosy e Federico si è trasformato in Perla.

Tra un'imitazione e l'altra, Sergio ha interpretato una canzone prendendo in giro Edoardo Sanson, l'ex fidanzato di Anita Oliveri. D'Ottavi citando la canzone "Povero gabbiano" ha trasformato il brano con: "Povero Edoardo...hai perduto la compagna" I ragazzi sono scoppiati tutti a ridere e il siparietto è stato molto criticato dal popolo del web.

Per molti infatti, è decisamente fuori luogo sbeffeggiare l'ex di Anita che secondo recenti indiscrezioni starebbe molto male nel vedere la giovane romana insieme ad Alessio Falsone con il quale ha deciso di lasciarsi andare attirando non poche critiche dentro e fuori dalla Casa.

4 imbecilli...non si percula chi sta male...nemmeno per gioco — Simonetta Perfetti (@SimonettaPerfe1) March 16, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .