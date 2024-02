Grande Fratello, Sergio D'Ottavi a rischio squalifica: il web protesta per una bestemmia del gieffino!

Gossip TV

Sergio D'Ottavi al GF ancora nella bufera: il concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia, contravvenendo alle regole del reality.

Questa sera al Grande Fratello, Sergio D'Ottavi potrebbe finire nell'occhio del ciclone, a causa di una bestemmia che il gieffino avrebbe pronunciato. A inveire contro di lui è stato il popolo del web, che lo ha accusato di aver infranto una delle regole del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Sergio D'Ottavi avrebbe bestemmiato? Il web insorge contro di lui

Le nuove regole del GF prevedono una punizione nell'eventualità ci siano infrazioni, come appunto le bestemmie. Perciò, quando nel reality i concorrenti si lasciano andare a determinate espressioni, spesso, sono proprio i fan a notarlo e a farlo presente agli autori. Prima di D'Ottavi, anche Paolo Masella, Anita Olivieri e Federico Massaro hanno rischiato la squalifica per non aver saputo frenare la lingua.

Questa volta, è toccato a Sergio D'Ottavi che, ieri sera 20 febbraio, era intento a giocare e divertirsi con Greta Rossetti, con cui ha intrecciato un rapporto molto forte. Mentre i due scherzavano, l'ex tentatrice ha cercato di saltare tra le braccia del concorrente, fallendo. Sergio, infatti, non è riuscito a prenderla al volo e prima di lasciarla andare avrebbe pronunciato una bestemmia.

Nel video si vede Greta saltare dagli scalini per essere afferrata e Sergio far fatica a prenderla, per la sorpresa il gieffino avrebbe pronunciato una frase incriminata. Sul web non sono mancati i commenti negativi di chi invocava la squalifica, mentre altri fan hanno fatto notare che il gieffino non ha neppure finito di parlare, ma si è interrotto prima di concludere la frase.

