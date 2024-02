Grande Fratello, Greta Rossetti e il dietro front su Sergio D'Ottavi: "Siamo troppo diversi" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Greta Rossetti sembra aver già cambiato idea su Sergio D'Ottavi e sulla loro interazione...

Nella casa del Grande Fratello sembrava che stesse per nascere un nuovo triangolo amoroso, formato da Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi. Tuttavia, con l'uscita di quest'ultimo dal reality di Canale5, i fan si sono concentrati sulle interazioni tra Greta e Sergio...

GF, Greta Rossetti e il dietro front su Sergio D'Ottavi: "Siamo troppo diversi" [VIDEO]

Nella puntata del GF di lunedì 12 febbraio, Alfonso Signorini ha chiesto a Greta un chiarimento sulla situazione tra lei, Sergio e Vittorio: la gieffina, infatti, aveva stretto un legame molto forte con entrambi i concorrenti, al punto che in molti avevano iniziato a parlare di un triangolo amoroso. Sollecitata dal conduttore, l'ex tentatrice ha dichiarato:

"Con Vittorio è una relazione adolescenziale, mentre Sergio è uomo. Però no, non devo scegliere nulla, perché sono due rapporti diversi, voglio bene ad entrambi, perché mi danno cose diverse. Com Vittorio mi sento leggera, non parliamo mai di cose pesanti e io Con sergio trovo un rapporto di protezione, facciamo discorsi molto profondi. Io sono una persona molto fisica, quando voglio bene una persona"

Nonostante anche Sergio avesse manifestato una certa attrazione per Greta, dichiarando anche che tra loro due c'erano state diverse confessioni importanti, sembra che l'ex tentatrice non sia convinta che tra loro possa nascere un reale sentimento. In un video di oggi, 16 febbraio, infatti, a Massimiliano Varrese ha dichiarato:

"No, Massi, sai cosa ti dico? Che siamo troppo diversi. Non c'è compatibilità di carattere. Mi dispiace, questo è il problema. Io sarò anche difficile, però..."

