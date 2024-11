Grande Fratello: scoppia una lite tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Alfonso D'Apice si è reso protagonista di una discussione con la sua ex fidanzata Federica Petagna: ecco cosa è successo tra i due volti dell'ultima stagione di Temptation Island.

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, che vedrà l'ingresso dell'ex tentatore Stefano Tediosi, nella Casa è scoppiata un'accesa discussione tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice in cui lei gli ha recriminato di non aver difeso la loro storia d'amore, mentre lui l'ha invitata ad accettare i giudizi.

Scontro tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice

Federica Petagna e Alfonso D'Apice si sono resi protagonisti di una lite nella Casa del Grande Fratello. Tutto è nato quando i due concorrenti sono tornati a parlare della loro lunga storia d'amore e la giovane ha accusato il suo ex fidanzato di non aver mai speso parole buone in difesa del loro rapporto, anzi agli occhi esterni è stata lei a essere identificata come la cattiva della coppia.

Le accuse mosse da Federica hanno provocato la reazione immediata di Alfonso, che ci ha tenuto a precisare di non averla mai messo in cattiva luce e che, probabilmente, il problema è stata la mancata protezione da parte di Stefano Tediosi. Ma l'estetista non è d'accordo! La giovane concorrente del Gf ha ammesso di essere consapevole di aver sbagliato, ma che lui ha alimentato il fuoco che si è acceso contro di lei dopo la loro partecipazione a Temptation Island: "Io non provo più sentimento per te ma cerchiamo di chiudere la relazione nel migliore dei modi". "Pensi che se hai avuto una critica è causata da quello che ho detto io. No, è causata da quello che hai fatto tu!" ha esclamato il campano incredulo.

Il discorso si è poi spostato sulla possessività di Alfonso, a detta di Federica, un po' troppo esagerata. Non trovando un punto d'incontro, la giovane ci ha tenuto a spiegare una volta per tutte che ha deciso di lasciarlo solo ed esclusivamente perché non lo ama più. Tatuaggi e dichiarazioni d'amore non hanno più presa sulla concorrente, che si è mostrata decisa a voltare pagina e continuare la sua esperienza nella Casa da sola.

Stefano Tediosi pronto a entrare nella Casa del Gf

Ma per Federica Petagna le sorprese non sono finite! Dopo Alfonso D'Apice, nella Casa del Grande Fratello arriverà anche Stefano Tediosi. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex volto dell'ultima stagione di Temptation Island farà il suo ingresso durante la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda lunedì 11 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Come reagirà la bella campana? Una cosa è certa: l'ingresso del tentatore creerà scompiglio tra i concorrenti e metterà un pò di pepe nelle dinamiche del gioco.

