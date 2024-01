Grande Fratello, scatta la lite per le pulizie, Monia: "Il bagno fa schifo", Letizia si ribella

Gossip TV

Si accendono gli animi nella Casa del Grande Fratello per via della scarsa igiene del bagno.

Si accendono gli animi nella Casa del Grande Fratello per via della scarsa igiene del bagno e non solo.

Grande Fratello, lite per la pulizia del bagno: Letizia e Greta contrastano Monia

Ad scatenare la discussione, l'ex fidanzata di Varrese, Monia La Ferrera. L'ex hostess catanese si è lamentata con i compagni a causa delle condizioni del bagno e ha fatto presente che a pulire sono sempre le stesse persone. L'opinione è stata condivisa anche da Fiordaliso che ha chiesto agli uomini della Casa di dare il loro contributo. Monia ha poi proposto di fare quindi dei turni per le pulizie, nominando prima Sergio e poi Greta. Quest'ultima si è subito opposta e ha detto di non volere che la Ferrera imposti le sue decisioni sulla Casa.

Ad obiettare contro Monia, anche Letizia che ha sottolineato che prima del suo arrivo non c'pera mani stati problemi di questo genere."Ora sei arrivata e pulisci sempre tu. Chi ha voglia lo fa, dai. Chi non fa i bagni farà altro”, ha dichiarato ancora Letizia. "

Il bagno è una cosa importante, oggi veramente c’era uno schifo" ha ribattuto Monia.

Incredibile come Letizia se ne esca sempre con una stronzata. Perché lei è lì dall’inizio e secondo lei non c’erano problemi.

Se tanti lasciano il bagno un cesso tutti imparano a pulirlo. #grandefratello pic.twitter.com/ChgvQnPKPA — 💫 (@caffellattecup) January 17, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.