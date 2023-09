Grande Fratello, Samira Lui a Giselda Torresan: "Non devi permettere a nessuno di cambiarti" (VIDEO)

Gossip TV

Samira Lui e Giselda Torresan sempre più vicine al Grande Fratello.

Stasera, giovedì 21 settembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nell'attesa, nella famosa Casa di Cinecittà sembra essere nato un bellissimo rapporto di amicizia tra Samira Lui e Giselda Torresan.

Le paure di Giselda Torresan

Tempo di confessioni per Giselda Torresan che, parlando con Samira Lui, non ha nascosto le sue preoccupazioni. La simpatica e dolce concorrente della nuova edizione del Grande Fratello ha infatti rivelato alla sua amica di essere seriamente preoccupata per ciò che potrebbe accadere una volta fuori dalla Casa e di temere il giudizio del pubblico.

Paure e preoccupazioni che hanno colpito Samira, la quale ha invitato Giselda a non dare peso alle critiche della gente e a credere più in se stessa:

Ti devi portare delle cose belle da questa esperienza. Io imparo da te perché tu insegni che l'umiltà e la semplicità sono fondamentali nella vita. Fai tante cose belle, ami la natura..è la verità. Non ti sto facendo dei complimenti che sono inventati. Sono sincera. Hai sofferto ed è arrivato il momento di dire basta. Devi stare serena. Tu sei bella e solare, ti meriti tanto. Non devi permettere a nessuno di cambiarti.

Leggi anche Caos al Gf: volano accuse tra i concorrenti

Grata per questo momento di confidenze, Giselda ha poi ringraziato Samira per i preziosi consigli:

Ho paura che mi prendano in giro perché non ho una bella voce, non ho un bel viso...proverò a credere di più in me stessa. Ti credo perché sei una bella persona. [...] Ti voglio bene. Sei l'unica ad avermi detto queste cose in vita mia. Sei una persona speciale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.