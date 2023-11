Grande Fratello: salta (per ora) l'ingresso di Greta Rossetti e il motivo è legato ad Angelica Baraldi

Gossip TV

L'ex tentatrice Greta Rossetti era ad un passo dal varcare la porta rossa e diventare una concorrente del Grande Fratello ma a quanto pare il piano è saltato per una ragione precisa.

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente di alcuni nuovi ingressi che avrebbe animato la Casa del Grande Fratello legati indissolubilmente alla figura di Mirko Brunetti.

Grande Fratello, salta l'ingresso di Greta Rossetti e quello di Perla Vatiero, Mirko avrebbe sorpreso gli autori avvicinandosi ad Angelica

Si è parlato infatti del possibile arrivo della ex fidanzata Perla Vatiero e della sua attuale fidanzata con la quale sta vivendo una crisi da diverse settimane, Greta Rossetti. Mirko, tuttavia, ha sorpreso gli autori avvicinandosi "pericolosamente" ad Angelica Baraldi (tanto da suscitare le ire dell'ex tentatrice). La dinamica pare si faccia interessante e stando a quanto ha riferito l'espero di gossip Amedeo Venza, gli autori intendono, almeno per il momento "tenere d'occhio la questione" sperando in ulteriori sviluppi. Greta, comunque, entrerà nuovamente questa sera per avere un confronto con Mirko come già annunciato la giovane milanese sui social.

"Salta per il momento la partecipazione di Greta al GF! - scrive Venza - Il motivo sarebbe molto semplice, Mirko si sta avvicinando molto ad Angelica e chiaramente questa è una bella dinamica da tenere d’occhio. Ma a mettere un po’ di sano pepe ci pensa il GF, che questa sera farà entrare Greta solo ed esclusivamente per mettere in chiaro un po’ di cose e rimescolare gli equilibri. Quindi l’ingresso di Greta per il momento sarà solo legato alla puntata di questa sera"

"Io sono brava e buona, guardo e sto zitta - è sbottata la Rossetti ieri su Instagram - Ma la mia pazienza ha un limite. E’ da qualche giorno che vedo comportamenti che non mi piacciono. Non so cosa ha in testa, non capisco. Mi conosce e sa quanto certe cose possano darmi fastidio, ma non si sta preoccupando minimamente di questo. Io voglio un uomo, non un bambino di 12 anni che lì dentro non sa fare altro che flirtare con altre ragazze fidanzate.Vado a mettere ordine nella Casa, a domani sera!", ha poi concluso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.