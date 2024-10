Grande Fratello, salta la messa in onda della puntata di stasera: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello non andrà in onda. La puntata era prevista per oggi, giovedì 10 ottobre, vediamo la prossima programmazione di Canale 5 in merito al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Questa sera, giovedì 10 ottobre, Grande Fratello non andrà in onda su Canale 5. Al suo posto verrà trasmessa la soap turca, Endless Love. La scelta di Mediaset è legata alla volontà di evitare lo scontro diretto tra il reality show e la popolare fiction Don Matteo 14, che tornerà in televisione dal 17 ottobre.

Grande Fratello, slitta la puntata prevista per oggi, giovedì 10 ottobre

Non è solo la programmazione serale a subire modifiche. Anche la fascia pomeridiana del Grande Fratello viene sospesa per far spazio al daytime di Amici 2024. Questo cambiamento significa che i fan del reality potranno seguire le vicende degli inquilini della Casa più famosa d’Italia solo al mattino, prima della soap opera Beautiful.

L'ottava puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5. Sarà un appuntamento decisivo per i concorrenti nominati, in quanto sei di loro sono attualmente al televoto: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Alla chiusura del televoto, uno di loro sarà eliminato, diventando il secondo concorrente a lasciare la Casa in questa edizione del GF.

Nell'ultimo appuntamento con il reality, andato in onda lunedì 7 ottobre, c'è stato ampio spazio dedicato del “quadrilatero amoroso” che sta animando la Casa, ma che ora sembra ormai essere definitivamente crollato. Shaila, infatti, ha deciso di prendere le distanze da Javier. Nonostante l'evidente attrazione che prova per Lorenzo, la ragazza non riesce a superare la sua mancanza di fiducia nei suoi confronti, mettendo in dubbio ogni loro possibile avvicinamento. Nel frattempo, Helena ha scelto di chiudere definitivamente i rapporti con Lorenzo, rompendo ogni legame che si era creato tra di loro.

Le tensioni, però, non si sono fermate qui. All'interno della Casa continuano a crescere i contrasti, in particolare tra Iago e Lorenzo, che sembrano incapaci di trovare un punto d’incontro, e tra Jessica e Yulia, le cui incomprensioni stanno sempre più logorando il clima tra gli inquilini.

Anche Enzo Paolo Turchi sta attraversando un momento di profonda crisi, che sembra coinvolgere non solo i suoi compagni di avventura, ma anche Carmen Russo. Nonostante le difficoltà, Enzo Paolo ha deciso di rimanere nella Casa, sostenuto dalla stessa Carmen, che è entrata nel reality per offrirgli il suo appoggio morale e cercare di aiutarlo a superare questo momento difficile.

La tensione è alta anche per il verdetto del televoto. Tra i concorrenti nominati, Clayton, Iago, Mariavittoria e Yulia, sono stati salvati Iago e Mariavittoria, che hanno dovuto decidere chi mandare al televoto tra i due rimasti. La loro scelta è ricaduta su Yulia, che ora si trova in nomination insieme ad Amanda, Helena, Michael, Clayton e Tommaso.

Il destino di questi sei concorrenti sarà deciso nella prossima puntata, e uno di loro sarà costretto a lasciare la Casa, mentre le tensioni e le dinamiche tra gli inquilini continueranno a evolversi.

