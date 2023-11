Grande Fratello, salta all'ultimo la diretta: ecco quando andrà in onda la ventesima puntata

Gossip TV

Slitta la puntata del Grande Fratello in onda questa sera: ecco cosa è successo e quando verrà trasmesso il ventesimo appuntamento con il reality show

Slitta la puntata del Grande Fratello in onda questa sera mercoledì 15 novembre 2023: a riverlarlo il portale di Davide Maggio.

Grande Fratello, cambio di programmazione, slitta la ventesima puntata

"Manovre last minute su Canale 5. A sorpresa, stasera non andrà in onda Grande Fratello che slitta a domani al posto di Io Canto Generation - si legge sul sito - Lo show di Gerry Scotti eviterà così lo scontro “imprevisto” con il tennis su Rai2, che ieri sera ha avuto ottimi ascolti. Io Canto Generation partirà dunque la prossima settimana. Si tratta dell’ennesimo spostamento per il talent di Scotti con la differenza che questa volta la data di partenza era ufficiale e che alla partenza mancavano poco più di 24 ore."

Manovre quindi strategiche per l'azienda di Cologno che punta dritto al nuovo show di Gerry Scotti, evitando che al debutto si possa scrontrare con i competitor di Piazza Mazzini che domi sulla seconda rete trasmetterà le fasi finali del tornero ATP Finals di tennis a Torino. Questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset andrà la pellicola pluripremiata con Russel Crowe, Il Gladiatore.

Il ventesimo appuntamento con il Grande Fratello andrà in onda domani, giovedì 16 novembre sempre in prima serata su Canale 5.

++++ ATTENZIONE: SALTA LA DIRETTA DEL GRANDE FRATELLO ALL'ULTIMO MINUTO, ANDRÀ DOMANI AL POSTO DI "IO CANTO" CHE SALTA ANCORA ++++#GrandeFratello #AscoltiTv pic.twitter.com/ITMGMmpMx3 — Boomerissima (@Boomerissima) November 15, 2023

