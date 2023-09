Grande Fratello, Rosy Chin sbotta dopo le nomination: "Vogliono spegnermi, ma non glielo permetterò"

Gossip TV

Dopo le nomination contro di lei, Rosy Chin al GF ha deciso di rispondere con una forte dichiarazione. Ecco cosa ha detto!

La seconda puntata del Grande Fratello è andata in onda ieri sera, 15 settembre, su Canale5 tra qualche colpo di scena, l'entrata in Casa di alcuni nuovi concorrenti e le prime nomination annunciate da Alfonso Signorini. A non prenderla molto bene, per essere stata nominata, è stata Rosy Chin, che ha sbottato così dopo la puntata.

Grande Fratello, Rosy Chin sbotta dopo le nomination: "Non ce la faranno a eliminarmi!"

Nella nuova edizione del GF, i concorrenti nip sono quelli che stanno facendo più discutere in questo momento: tra loro ci sono infatti personaggi insoliti, pronti ad accendere le polemiche e che non sono poi così ingenui come vogliono far credere. Tra loro, ad esempio, ricordiamo Paolo Masella: nel giro di qualche giorno si è reso protagonista di due momenti veramente imbarazzanti, come i commenti sull'assenza di storia culturale di Napoli e un infelice battuta ai danni di Alex Schwazer.

Ma, anche durante le nomination di ieri sera, Paolo ha fatto parlare di sé per la sua scelta di nominare Giselda Torresan: una decisione che lui ha attribuito al desiderio di allontanare la gieffina perché la vede eccessivamente presa da lui, ma che, invece, Cesara Buonamici, l'opinionista del reality, ha attribuito piuttosto a una precisa strategia, volta a eliminare una delle concorrenti più forti.

Anche Rosy Chin ha ricevuto diverse nomination e non ha potuto fare a meno di sbottare infastidita per la cosa: al televoto è stata mandata lei, Vittorio Mnozzi, Grecia Colmenares e Giselda Torresan. La chef ha deciso di sfogarsi proprio con quest'ultima, dichiarando che non ha intenzione di farsi cacciare dal GF:

"Io starò sempre dalla parte dei più deboli. Perché so cosa vuol dire essere dalla parte dei deboli. Non mi guardare che faccio tanto la forte, sono stati deboli anche loro e si sono dimenticati cosa si prova. Ed è la cosa che non voglio mai dimenticare io, capito? Qualcuno mi vuole spegnere, io non posso spegnermi. E l'importante è che lo sappia la gente e il pubblico."

