Grande Fratello, Rosy Chin: "Io ho bisogno di sc***re! Per me è vitale!"

Confessione hot della chef italo-cinese, tra le protagoniste del Grande Fratello.

Nel corso della serata di ieri, la regia del Grande Fratello ha puntato le telecamere proprio durante una confessione decisamente hot di Rosy Chin che dopo oltre cinque mesi di permanenza nella Casa ha svelato di avere delle esigenze "vitali" che non riesce a viversi all'interno del reality.

Parlando con Alessio Falsone e Federico Massaro la chef italo-cinese ha dichiarato:

"Io ho bisogno di sc***re! Questo è. Per me è vitale, io anche così mantengo la mia energia attiva. Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi. Per me è molto importante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, é un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie…"

La regia ha poi prontamente cambiato inquadratura e forse avrebbe preferito non cogliere il momento delle confessioni intime di Rosy. La 38enne originaria di Milano, è sposata con Paolo La Quosta con cui è convolata a nozze nel 2018. Con lui è co-proprietaria del Yokohama Sushi Restaurant nel cuore del capoluogo lombardo. "Mio marito è un grande, è una persona straordinaria.” ha dichiarato la chef che ha conosciuto Paolo a 14 anni anche se la scintilla è scoccata solo dopo. Rosy si è poi sposata, ha avuto due figli ed ha divorziato dal primo marito: "Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”

