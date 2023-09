Grande Fratello, Rosy Chin e Beatrice Luzzi discutono per la gestione della cucina

Gossip TV

Prime tensioni tra le due inquiline Rosy e Beatrice a pochi giorni da loro ingresso nella Casa del Grande Fratello.

A pochi giorni dal loro ingresso nella Casa del Grande Fratello, ci sono state le prime discussioni, avvenute per la gestione della cucina. Beatrice non ha gradito l'eccessiva presenza di Rosy in cucina la chef italo-cinese si è accorta di questa insofferenza.

Grande Fratello, i primi scontri nella Casa

Zona Beauty, Rosy si è scusata per non essere stata particolarmente veloce nella preparazione della cena.

"C’è questo aspetto non di sudditanza ma una se deve mangiare te lo deve chiedere, per cui riflettici un attimo. Per me va benissimo, non me ne frega niente, però è strano" ha affermato la Luzzi.

“E‘ vero me lo devi chiedere, Se hai fame, tu dimmelo", ha risposto la Chin, mentre Beatrice ha proseguito:

"Va bene, però se un giorno mi trovi un cucina non ti arrabbiare. Tu non ti devi sentire la responsabilità. Non hai questo dovere assoluto, liberatene un pochino" ha ribattuto.

"Se vuoi cucinarti, cucina. Non è mia la cucina. Per me è un piacere cucinare per tutti, ma se tu hai fame non ti devi sentire in obbligo" ha proseguito la chef italo-cinese.

L'insofferenza della Luzzi è poi continuata: "Non è vero, ho solo detto che avevo fame. Io ho capito tutto, però fai un passetto indietro. Ho capito che è il tuo elemento e ti dobbiamo chiedere se vogliamo mangiare però non è un accordo decodificato"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.