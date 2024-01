Grande Fratello, Rosanna Fratello: "Ho trovato delle persone speciali, quasi tutti"

Gossip TV

Le dichiarazioni della cantante e attrice di San Severo dopo l'eliminazione durante la 31esima puntata del Grande Fratello.

Rosanna Fratello è stata l'ultima concorrente eliminata al Grande Fratello. La cantante e attrice ha lasciato la Casa dopo l'esito dell'affollato televoto con ben otto gieffini (anche se la Fratello ha perso per una manciata di voti contro Federico Massaro). Al termine della puntata davanti alla porta rossa, Rosanna ha rilasciato un breve intervista pubblicata sulle Ig Stories della pagina ufficiale del reality show.

"Sono felice di essere uscita, è giusto che sia uscita io perché sono entrata con l'idea di sostenere i giovani" Certo, mi sono dovuta un po' barcamenare perché probabilmente non sono abituata ai loro ritmi - ha detto la Fratello ."Però devo dire che ho trovato delle persone speciali, quasi tutti. Sono davvero felice di andare a casa, stringere mia figlia, i miei nipoti e guardare il Grande Fratello". Sicuramente vincerà chi penso io, ma non ve lo dico. Ciao a tutti, seguitemi sui social perché voglio restare in contatto con voi" , ha proseguito la cantante che ieri ha ammesso di tifare per Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.

La nota cantante, dopo un inizio burrascoso in cui ha avuto accesi diverbi con la Luzzi e con Fiordaliso, proprio con quest'ultima è riuscita a dipanare le armi e dar vita ad una bella alleanza tra colleghe con siparietti e confessioni (e confessionali) piccanti irresistibili.

