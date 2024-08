Grande Fratello, ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti? Le ultime indiscrezioni sulla coppia

Gossip TV

I due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, si sono rivisti dopo l'annuncio della rottura: "Si sono rivisti e hanno dormito insieme".

Riavvicinamento in corso tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Stando alle ultime indiscrezioni, per la gioia di tutti i loro numerosissimi fan, i due amati e seguitissimi protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello si sarebbero rivisti e avrebbero dormito anche insieme.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti di nuovo vicini

La discussa e chiacchierata storia d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è davvero giunta al capolinea? Assolutamente no! A distanza di alcuni giorni dall'annuncio della rottura, che ha gettato i loro fan nello sconforto più totale, le cose tra i due ex concorrenti del Grande Fratello sembrerebbero andare meglio. Nelle ultime ore, infatti, i più attenti hanno notato alcuni dettagli social che hanno fatto sperare in un ritorno di fiamma.

Una tesi confermata anche da Deianira Marzano che ha parlato di un riavvicinamento dei Perletti. Stando a quanto riportato dall'esperta di gossip, Perla e Mirko si sarebbero rivisti e avrebbero addirittura dormito insieme: "Non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi. Lei arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti. Sicuramente non subito ma torneranno insieme. Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato".

A farle eco Alessandro Rosica, che ha confermato il presunto ritorno di fiamma tra Brunetti e la Variero: "Si stanno risentendo e si sono anche rivisti. Questa volta i patti sono chiari. Il finto manager di lei e quella sua crew pericolosa non dovranno più mettersi di mezzo per guadagnare sulla coppia. 100% vero".

Grandi ritorni al Gf

Manca davvero poco alla prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre. Al timone ritroveremo Alfonso Signorini sarà accompagnato in questa nuova avventura dall'opinionista Cesara Buonamici. La giornalista, che ha già ricoperto quel ruolo lo scorso anno, ha infatti dichiarato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera di aver dato la sua disponibilità a tornare nel reality show di Canale 5. Per quanto riguarda il cast, invece, Fanpage ha anticipato i nomi dei possibili concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà: Iago Garcia, star de Il Segreto e Una vita, Clayton Norcross, famoso per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, Javier Martinez, pallavolista argentino che ha già partecipato al docu-reality delle tentazioni nel 2019 e a Uomini e Donne. Direttamente da Temptation Island 2024, ritroveremo i discussi Lino Giuliano e Alessia Pascarella.

