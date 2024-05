Grande Fratello, Rebecca Staffelli racconta gli inizi della sua storia d'amore con Alessandro Basile [VIDEO]

Gossip TV

L'ex volto social del GF, Rebecca Staffelli, ha raccontato gli inizi della sua storia d'amore con il fidanzato Alessandro Basile. Ecco cosa ha raccontato!

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sono stati ospiti nella puntata di sabato 4 maggio a Verissimo e alla conduttrice Silvia Toffanin hanno raccontato degli inizi della loro storia d'amore. Ecco cosa hanno raccontato nel talk show di Canale5 l'ex volto social del Grande Fratello e il suo manager e innamorato.

GF, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile raccontano gli inizi del loro amore [VIDEO]

La coppia è tale da oramai 6 anni e dopo due proposte di matrimonio, una da parte del manager e una da parte di Staffelli, sembra che finalmente siano pronti a convolare a nozze. I due si sono conosciuti in un locale, per pura casualità e grazie a un amico in comune e, almeno per Basile, è stato un immediato colpo di fulmine: "Ci ho messo 7 secondi a capire che era quella giusta, perché ho visto delle cose che non avevo mai visto prima ed erano quelle che cercavo".

L'inviata social del GF ha raccontato che, almeno per lei, non è stato un colpo di fulmine e che la sera in cui si ha conosciuto il fidanzato è capitato tutto per caso. Sarebbe dovuta restare a casa a studiare, ma poi aveva cambiato idea e il destino ci ha messo il suo zampino:

"Non ho avuto subito un colpo di fulmine. Ci siamo incontrati in questo bar, era il primo anno dopo il liceo non uscivo mai, lavoravo tantissimo. Non volevo neanche uscire ma poi sono uscita. In un bar trovo un nostro amico in comune, che poi lui ha raggiunto che quella sera non voleva uscire. Ci incontriamo in questo bar. Io ero seduta con la mia amica, lui sostiene che io gli abbia detto “vieni siediti” ma non mi appartiene molto come cosa. Ma dopo 3 giorni lui si e’ fatto avanti in maniera esplicita"

Rebecca Staffelli ha anche raccontato che sia suo padre, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e sua madre, adorano Alessandro Basile e che non vedono l'ora che i due si sposino. A proposito delle nozze, il volto social del Grande Fratello ha raccontato che, dopo due proposte di matrimonio, hanno deciso di organizzare tutto in tre mesi e che hanno dato la priorità al trasferimento nella nuova casa, ma che ora che termineranno, si concentreranno sulle nozze:

"Faremo rito civile nel casale all’aria aperto. Io sono molto credente e questa cosa la ho vissuta sulla mia pelle. Sono in contatto con Dio quando sono immersa nella natura e questo casale è immerso nella natura. Il mio matrimonio me lo sono sempre immaginato o in spiaggia o in mezzo la natura. Voglio che sia molto wild, piedi scalzi, tavoli sul prato, via le scarpe si balla, non una cosa tradizionale"

