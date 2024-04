Grande Fratello, quattro ex gieffini avrebbero chiesto di partecipare all'Isola dei Famosi

Gossip TV

L'indiscrezione su quattro ex concorrenti del Grande Fratello che avrebbero chiesto di partecipare alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Tra una settimana esatta inizierà la diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta, quest'anno da Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata.

Isola 2024, nel cast si sarebbero proposti alcuni ex concorrenti del Grande Fratello appena concluso

Oggi, sul magazine di Tv Sorrisi e Canzoni sono stati anche annunciati i nomi dei naufraghi ufficiali (svelati già in anteprima da TvBlog) Per quanto riguarda il cast maschile ci saranno: Joe Bastianich, Edoardo Franco, Aras Şenol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa. Per il cast femminile abbiamo: Valentina Vezzali, Marina Suma, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Selen.

Al momento sono dunque tredici i naufraghi ufficiali ai quali probabilmente si aggiungeranno altri in corsa come è avviene da diversi anni nei reality show. A proposito del cast, secondo quanto hanno riferito Amedeo Venza e Deianira Marzano si sarebbe candidati quattro ex gieffini tra cui ben tre che sono rimasti reclusi ben sette mesi nella Casa del Grande Fratello: si tratterebbe di Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Letizia Petris e Gisella Torresan. E chissà se la produzione dell'adventure game di Canale 5 voglia annoverare qualche ex gieffino alle prese con le avventure( e disavventure) dell'Isola.

