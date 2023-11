Grande Fratello, primo aereo per i Perletti: la reazione di Mirko e Perla [VIDEO]

Gossip TV

I fan di Mirko e Perla, attuali concorrenti del GF, li hanno omaggiati con un aereo e un messaggio per i Perletti!

Non solo all'interno della casa del Grande Fratello, ma anche all'esterno si tifa per Mirko e Perla, o come li chiamano i fan, i Perletti. E, oggi, 29 novembre, è arrivato il primo aereo per i due inquilini del reality Mediaset in onda su Canale5.

GF, aereo per i Perletti: la reazione di Mirko e Perla

I due ex concorrenti di Temptation Island si sono visti dedicare un messaggio da uno dei soliti aerei che i fan inviano ai concorrenti del reality. Al centro del messaggio il loro primo tatuaggio di coppia:

"Mas fuerte. Con Voi #Perletti"

Entrambi sono rimasti sorpresi e felici di questo messaggio e hanno ringraziato i fan per la loro docezza, abbracciandosi e dedicando loro un sentito "Grazie, vi amiamo". Con gli altri inquilini, poi, hanno nuovamente parlato del loro passato e della loro storia d'amore, spiegando il significato del messaggio e ammettendo nuovamente quanto sono ancora legati l'uno all'altra. Mirko, infatti, ha dichiarato a Perla:

"Quando ho detto che scalerei una montagna per te è perché lo sentivo e lo sento veramente. Io mi conosco, so quello che ho provato per te, quello che ho fatto per te non l'ho mai fatto per nessuno. Io per te ho dato tutto me stesso, ti ho sempre messo davanti a tutto"

Anche Perla ha manifestato il suo amore per Mirko, ricordando che anche se in passato è stata male, ora, non prova più rabbia nei suoi confronti.

Scopri le ultime news su Grande Fratello