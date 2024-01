Grande Fratello, previsto il ritorno nella Casa di Mirko Brunetti come ospite

Gossip TV

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita, avvenuta nel corso della 25esima puntata del Grande Fratello il giovane ristoratore di Rieti potrebbe tornare ma non come concorrente.

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita, avvenuta nel corso della 25esima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti potrebbe tornare nella Casa come ospite.

Grande Fratello, Mirko Brunetti tornerà come ospite per una settimana, l'indiscrezione

A rivelare l'indiscrezione, Mondotv24 che ha annunciato anche in quale periodo farà rientro il giovane ristoratore di Rieti, ex fidanzato di Perla Vatiero e di Greta Rossetti.

"A prima firma di MondoTV24 possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024."

Un ingresso che, se sarà reale, sarà destinato senza dubbio ad alimentare le consuete polemiche intorno al reality show. Mirko infatti è stato eliminato dopo l'esisto di un televoto a telespettatori paganti quindi sarebbe abbastanza discutibile un rientro di un concorrente dal momento che il pubblico ha già deciso che il suo percorso dovesse terminare. Gli ascolti non esaltanti delle ultime puntate potrebbero aver condizionato questa scelta autorale?

Il reality show di Mediaset cambierà inoltre programmazione come annunciato da Davide Maggio. In occasione infatti delle partite di calcio della Supercoppa Italiana, l’appuntamento cn il Grande Fratello previsto per lunedì 22 gennaio 2024, sarà spostato a martedì 23 gennaio 2024. Nell’ultima settimana del mese, inoltre, il programma andrà in onda con due diversi appuntamenti settimanali, recuperando una puntata nella serata di giovedì 25 gennaio 2024. Il prossimo appuntamento ci aspetta lunedì 15 gennaio 2024.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.