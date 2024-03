Grande Fratello, Perla Vatiero sull'allontanamento di Alessio Falsone: "Per me è un sollievo, ma..." (VIDEO)

Gossip TV

Il distacco di Alessio Falsone genera dubbi in Perla Vatiero: lo sfogo al Gf.

Stasera, lunedì 11 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Alessio Falsone, al centro del gossip per il flirt con Anita Olivieri, è finito nel mirino di Perla Vatiero e Greta Rossetti.

I dubbi di Perla Vatiero su Alessio Falsone

Il distacco di Alessio Falsone da Perla Vatiero e Greta Rossetti ha destato dubbi e perplessità nelle concorrenti che non riescono a comprendere i reali motivi di questo allontanamento. Tra le due, la fidanzata di Mirko Brunetti non si capacita di come si sia passato dal ridere e scherzare al non avere più nemmeno un dialogo:

Se tu passi a stare insieme fino alle 5 del mattino a non avere nemmeno più un dialogo non è normale...boh...neanche un discorso, veramente. Non è più normale fare il contrario o trovare almeno una via di mezzo? Io ho una persona fuori e quindi mi limito già di mio a livello fisico anche se so che da parte mia non c'è malizia...

Per me è un sollievo, per fortuna ha trovato una persona qua dentro sennò continuavano i fraintendimenti. La nostra amicizia quindi può continuare tranquillamente [...] Nel momento in cui ho interesse nei confronti di un'altra persona posso vivermi tranquillamente un'amicizia. Non vado a pensare che lui sia finto nei miei confronti.

Leggi anche Maddaloni a cuore aperto dopo l'addio al Gf

Un pensiero condiviso anche da Greta, che si domanda se la decisione di Alessio sia dettata dal desiderio di non finire al centro di un triangolo o dalla voglia di dedicarsi solo alla frequentazione con Anita:

Secondo me se tu parli con lui di questa cosa ti dirà che è stato messo in dubbio. Parlane con lui almeno sai il suo punto di vista...potrebbe essere che è come pensiamo noi, cioè che si è distaccato per non finire dentro a un vortice, o semplicemente perché vuole concentrarsi solo su Anita. Anche io ho sentito un distacco forte...non finge, lui è troppo trasparente come persona.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.