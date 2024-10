Grande Fratello, Perla Vatiero si sbilancia sul cast della nuova edizione e lancia una frecciatina a Beatrice Luzzi

Gossip TV

L'ex vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, rivela il suo pensiero su alcuni concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5 e stronca l'opinionista Beatrice Luzzi.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, l'ex vincitrice Perla Vatiero ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi in cui si è sbilanciata sui concorrenti della nuova edizione del reality show e svelato il suo pensiero sul ritorno di Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista.

Le parole di Perla Vatiero su Lorenzo, Javier e Shaila

Perla Vatiero è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale dedicato alle dinamiche e ai protagonisti del Grande Fratello. A proposito del cast della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti ha svelato i nomi dei due concorrenti che potrebbero essere il suo tipo ideale:

Sto guardando il Grande Fratello. Chi mi piacerebbe della Casa? Devo dire che a livello di concorrenti, ci sono ragazzi molto interessanti a differenza della nostra edizione dove forse ce ne era uno solo. Quest’anno devo dire che questi ragazzi oltre a essere carini, hanno anche un po’ di carattere che è quello che mancava forse l’anno scorso. Chi è di più il mio genere? Diciamo Javier e Lorenzo, sono due persone abbastanza interessanti, hanno carattere. Diciamo che qualcosina la vedo e ho visto delle dinamiche all’interno della Casa. Sono proiettati su qualcosa di positivo. Li vedo molto aperti a livello sentimentale, relazionale…

Dopo aver detto la sua su Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, Perla ha commentato anche il comportamento assunto dalla ballerina Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Un comportamento che è stato criticato dalla nuova opinionista Beatrice Luzzi:

Penso che inizialmente il pensiero di volersi fidanzare sia molto affrettato. Sicuramente lei sta giocando, si sta mettendo in gioco e sta facendo in modo che lei sia la protagonista dell’edizione. Sinceramente io da una parte apprezzo questo tipo di carattere. Nel senso che se lei è così ben venga che faccia quello che si sente di fare. I protagonisti ancora non sono definiti a livello personale. C’è ancora tanto da vedere.

La frecciatina di Perla Vatiero a Beatrice Luzzi

Tra le novità dell'attuale edizione del Grande Fratello c'è sicuramente la presenza in studio di Beatrice Luzzi come opinionista accanto alla giornalista Cesara Buonamici. A proposito del ritorno della sua ex compagna di avventura, Perla Vatiero sembra avere le idee molto chiare. Senza troppi giri di parole, l'ex amata gieffina ha dichiarato:

Sicuramente lei è una persona che ha la giusta esperienza per poter coprire un ruolo come opinionista. A livello personale non è la persona che avrei scelto accanto a Cesara. La vedo molto incoerente su ciò che dice e ciò che fa, visto comunque il suo vissuto nel Grande Fratello. Lo notiamo soprattutto nel giudizio che ha dato nei confronti di Shaila quando stava giocando con i due ragazzi e le ha dato della provocatrice, mentre sappiamo tutti che Beatrice era la queen delle provocatrici nella Casa, con dei ragazzi anche molto piccoli. Cioè forse meglio non esprimere dei giudizi se io sono così.

