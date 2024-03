Grande Fratello, Perla Vatiero si prende cura di Mirko Brunetti dopo un piccolo incidente: il video fa impazzire i Perletti

Gossip TV

Dopo l'avventura del GF, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati alla loro quotidianità, come dimostra questo video pubblicato dai due diretti interessati.

La finale del Grande Fratello ha visto trionfare Perla Vatiero e, come sosterrebbero i più cattivi, anche un po' Mirko Brunetti. Dopotutto, la coppia è finita alla ribalta grazie alla partecipazione a Temptation Island ed è sulla scia del successo e del loro fandom di agguerriti Perletti che sono stati invitati a ricreare, per un certo periodo di tempo, le stesse dinamiche del docu-reality di Canale5 nel programma di Alfonso Signorini.

GF, Perletti in visibilio per il video in cui Perla Vatiero si occupa di Mirko Brunetti dopo un piccolo incidente

Nonostante inizialmente i due concorrenti sembrassero decisi a mantenere le distanze, alla fine, a prevalere nella Casa del GF sono state le loro interazioni e, dopo l'uscita di Brunetti dalla Casa, a farla da padrone erano gli innumerevoli confronti tra i due, quasi obbligati, a ogni puntata. E, solo durante la Finale del GF, la coppia si era finalmente promessa eterno amore, con tanto di mazzo di fiori e il trionfo era stato massimo con la vittoria di Perla Vatiero della diciassettesima edizione del programma.

La coppia, intanto, è tornata alla vita di tutti i giorni, dopo aver presenziato anche al party di fine reality, e da allora non si sono allontanati un attimo l'uno dall'altra. La coppia è, infatti, inseparabile e i loro profili social si sono già riempiti di video e stories in cui i due si coccolano e trascorrono del tempo insieme, dopo mesi passati lontani. In particolare, nell'ultima storia pubblicata, Mirko Brunetti si mostra su Ig con una borsa del ghiaccio sulla fronte, amorevolmente assistito da Perla Vatiero. Ed è stata quest'ultima a svelare cosa è successo al fidanzato:

"No, allora, ragazzi, devo raccontarvi cos’è capitato poco fa. Volevo appendere un nostro quadro sopra al letto ma Mirko continuava a dirmi di non metterlo perchè sarebbe caduto. Non l’ho ascoltato, l’ho appeso e dopo due secondi gli è caduto in testa”

Ovviamente, i fan della coppia, pur preoccupati della lieve ferita del loro beniamino, non hanno però trattenuto la loro gioia al vedere i loro Mirko e Perla così uniti. Con la speranza che restino tale anche dopo che sarà passata la frenesia della finale, come ha auspicato Beatrice Luzzi: "Ha trionfato l'amore, sperando che duri oltre...la finale".

Scopri le ultime news su Grande Fratello