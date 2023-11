Grande Fratello, Perla Vatiero pronta ad entrare mentre l’ex Igor Zeetti presenta la nuova fiamma

Gossip TV

Nella nuova puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero entrerà in Casa mentre il suo ex Igor ha già voltato pagina.

Nella casa del Grande Fratello, tra pochissime ore, entrerà Perla Vatiero ovvero l’ex fidanzata di Mirko Brunetti nonché volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Mentre Alfonso Signorini si diverte a stuzzicare uno dei triangoli più infuocati degli ultimi mesi, l’ex tentatore Igor Zeetti sembra aver già dimenticato Perla con una nuova fiamma.

Grande Fratello, Perla in casa mentre l’ex risponde così

Dopo la fine di Temptation Island, mentre Mirko Brunetti viveva il suo amore folle per la tentatrice Greta Rossetti con tanto di indimenticabile tatuaggio (“I tuoi occhi la mia cura”), Perla Vatiero si consolava con l’affascinante tentatore Igor Zeetti. Tra i due, come ha tuttavia ammesso anche la bella partenopea, non è mai scattato un vero sentimento esse non una fortissima attrazione fisica che si è consumata nel giro di pochi mesi, quando Perla ha capito di essere ancora profondamente innamorata di Mirko.

Al Grande Fratello si sta consumando questo triangolo, tra lacrime e baci, rotture e ritorni di fiamma e l’ingresso di Perla in casa tra pochissime ore potrebbe rimettere tutto in discussione. Mentre Greta dice la sua sul rapporto tra Mirko e la sua ex, Igor ha voltato pagina e non sembra essere troppo toccato da ciò a cui sta assistendo in prima visione su Canale 5. L’ex tentatore, infatti, ha pubblicato sui social una foto con la sua nuova fiamma.

Si tratta di Giulia Colacchi, una meravigliosa modella classe 2002, che ha partecipando anche a Miss Italia arrivando tra le finaliste. Certamente Igor si è consolato in fretta dalla delusione del flirt con Perla, cosa che non si può dire della Vatiero ancora innamoratissima del suo Mirko. Quest’ultimo si trova così tra due fuochi ma si sa che nella casa del GF tutto può succedere, e che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

