Grande Fratello, Greta Rossetti: "A Mirko dicevo di chiamare Perla e di chiarire, non sono arrabbiata, lo amo tanto"

A poche ore ormai dall'ingresso ufficiale di Perla Vatiero - che avverrà nel corso del prossimo appuntamento con il Grande Fratello in onda domani, giovedì 16 novembre - la fidanzata di Mirko Brunetti, Greta Rossetti, ha voluto fare delle precisazioni sui social.

Grande Fratello, Greta Rossetti: "La mia arrabbiatura e mancanza di fiducia è per la bugia nel momento, amo tantissimo Mirko e continuerò a farlo con o senza il vostro sostegno"

L'ex tentatrice ha voluto precisare di non essere arrabbiata con Mirko e che lo ha sempre spronato a parlarsi e chiarirsi con Perla:

"Faccio un comunicato scritto così non potete alludere a cose che non sono mai uscite dalla mia bocca e che non ho mai detto io ma solamente fake news per creare qualcosa li dove non c'è. Ripeto per l'ultima volta che sono fiera di Mirko per quello che ha detto l'altra sera sul confronto con la sua ex, ha fatto benissimo ed è giusto mantenere un rapporto di bene con una persona che hai condiviso tanto anzi tantissimo, io lo sapete sono la prima che ha un buonissimo rapporto con gli ex... Quindi sono contenta che si è tolto un peso perché quella cosa lo tormentava in quanto è la persona più buona che io abbia mai conosciuto e odia i litigi anzi lui può confermare che ero io in primis a dirgli fate pace parlatevi con calma non ha senso stare così... Non ho mai detto che Mirko non potesse parlare e vedere Perla anzi io gli dicevo chiamala e chiarite anche questo Mirko può confermare.."

Il motivo per cui Greta e Mirko sono entrati in crisi, ha dichiarato la Rossetti, non riguarda Perla ma non averle detto la verità:

"Il fatto che mi sia arrabbiata non è per il messaggio o perché si sono visti ma per il fatto che abbia cancellato e omesso, quindi la mia arrabbiatura e mancanza di fiducia è per la bugia nel momento che per me non c'era nessun tipo di problema nel fatto che lo facesse. Ma queste sono cose che abbia già detto e ridetto e penso anche superato dal momento in cui lui in questo mese mi ha dimostrato di voler stare con me. Ad oggi vi dico che abbiamo bisogno di viverci e conoscerci, lo amo tantissimo e continuerò a farlo con o senza il vostro sostegno."

