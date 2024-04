Grande Fratello, Perla Vatiero parla di Mirko Brunetti: "Sapevo che l’amore non era finito e che poteva riaccendersi"

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, recenti protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, sono stati ospiti nell'ultimo appuntamento con Casa Chi e con l'occasione hanno parlato dei loro progetti futuri:

"Io non è che sono entrata per riprendermelo perché era o è mio - ha dichiarato la giovane salernitana - Però diciamo che sono entrata per fargli rendere conto di chi sono, di ciò che aveva perso, per farmi riconoscere da lui, per fargli rendere conto della persona che ha vicino e del fatto che a Temptation Island le cose erano diverse. Perché dall’estate sono cambiate e sono una donna diversa. Poi è normale, io sapevo che l’amore non era finito e che poteva riaccendersi. Non mi capacitavo del fatto che non avessimo avuto un vero confronto. Se dopo la popolarità mi piacerebbe lavorare più sola o in coppia?