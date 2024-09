Grande Fratello, Perla Vatiero nella sua ultima diretta Instagram parla di Mirko Brunetti e lui le toglie il segui

Gossip TV

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, la 26enne salernitana Perla Vatiero, nella serata di ieri è apparsa in diretta su Instagram ed è tornata a parlare di Mirko Brunetti che con un gesto social ha messo un punto definitivo alla loro storia.

Grande Fratello, Perla torna a parlare di Mirko in una diretta Instagram e dopo lui smette di seguirla su Instagram

Perla ha parlato di Mirko ribadendo la grande importanza che ha nella sua vita, nonostante abbiano deciso di prendere ormai strade separate, accorgendosi di non riuscire a superare tutti gli ostacoli dello loro lunga e travagliata storia d'amore.

"Mirko è una persona che fa parte della mia vita e farà sempre parte della mia vita - ha dichiarato Perla - Ed è stato uno degli uomini più importanti della mia vita dopo mio padre. Lo dico e lo dirò sempre: un altro uomo più importante di Mirko, non lo so… sarà il padre dei miei figli, che ad oggi non ci penso minimamente, non riesco neanche a pensare che un altro uomo può essere il padre dei miei figli, non lo penso minimamente ad oggi…".

La Vatiero ha ribadito ancora una volta che è follia pensare che nella loro rottura possano essere coinvolti familiari o terze persone. Perla ha anche smentito il recente rumors su una sua frequentazione con Alessio Falsone, ex di Anita Olivieri, con cui è stata avvistata di recente. L'ex gieffina ha dichiarato che nutre affetto per Alessio ma è solo ed esclusivamente un amico. Qualcosa tuttavia, sembra aver turibato Mirko che, al termine della diretta di Perla, le ha tolto il segui su Instagram e lo ha fatto anche nei confronti della sorella della Vatiero, Loana. I fan dei Perletti si sono poi scatenati su Twitter e sono stati molti ad accattare la 26enne ed elogiare Mirko in cui sentimenti sembrano ( o sono sembrati) più autentici di quelli della Vatiero, forse troppo presa dalla carriera anche se, nel corso della diretta, ha ribadito di essere rimasta sempre la stessa e di non essersi mai montata la testa.

“Mirko è stato uno degli uomini più importante della mia vita dopo mio padre e questo lo dirò sempre, un’altro uomo più importante di lui sarà il padre dei miei figli” #perletti pic.twitter.com/jpHJ7TmhRb — canale perletti (@videoperletti) September 24, 2024

