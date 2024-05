Grande Fratello, Perla Vatiero nella bufera: il manager accusato di truffa. Lei risponde così!

Gossip TV

La vincitrice del GF, Perla Vatiero, ha pubblicato un lungo messaggio sui social, dopo le pesanti accuse di truffa rivolte al suo manager. Ecco cosa è successo!

Perla Vatiero, vincitrice di questa edizione del Grande Fratello, è finita al centro di una bufera mediatica. Il manager che la segue, infatti, è stato accusato da più parti di essere un truffatore, ma la gieffina ha deciso di pubblicare un post a suo favore e difenderlo pubblicamente.

GF, Perla Vatiero nella bufera: il suo manager accusato di truffa

Perla Vatiero era già finita nel mirino del Codacons a causa di alcune sponsorizzazioni che non sembravano essere del tutto a norma, nonché per la pubblicità di prodotti di dubbia provenienza e siti di scommesse. Tra i prodotti più "strani" sponsorizzati ci sono leggins con il DNA a infrarossi, ma anche pubblicità non chiare e che non erano neppure dichiarate! Il presidente del Codacons, nel corso di un'intervista con il giornalista Gabriele Parpiglia aveva promesso di indagare, ma questa volta a finire sotto accusa è stato il suo manager.

Stando a ciò che riporta il giornalista Alessandro Rosica, infatti, l'agenzia a cui si è affidata la vincitrice del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini avrebbe ordito una truffa ai danni della gieffina, come già accaduto in passato con altri clienti vip. Tuttavia, Perla non è sembrata turbata da queste accuse e anzi ha deciso di pubblicare un lungo post in cui difendeva a spada tratta il suo manager.

GF, Perla Vatiero interviene in difesa del suo manager: il lungo post sui social

Mentre le sponsorizzazioni di cui si fa portavoce Perla Vatiero continuano a far discutere, la gieffina è anche intervenuta a sostegno del manager a cui si è affidata e che è parte di un'agenzia che si occupa di vip come l'ex concorrente del GF. Le accuse sono arrivate da Alessandro Rosica, che ha affermato che l'ex gieffina sarebbe stata costretta a prestarsi a queste dubbie sponsorizzazioni.

A riprova della veridicità delle sue parole, il giornalista ha pubblicato un audio in cui Alessandro Piscopo (il presunto manager di Perla) lo avrebbe insultato e ha chiesto anche l'intervento di Selvaggia Lucarelli, per nulla estranea ad indagini di questo tipo. Tuttavia, mentre il web si indignava per la situazione, Perla Vatiero ha deciso di intervenire a favore del suo manager, dichiarando con un post sui social che si tratta di accuse aberranti e fasulle:

"Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa, ma non posso, per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un'esposizione non dovuta. Detto ciò, sono stata davvero allibita dalle aberranti parole e dalle affermazioni totalmente infondante e senza nessuna prova pronunciate da tale personaggio. Mai ho sentito il bisogno di replicare alle chiare menzogne pronunciate da lui, proprio perché ai miei occhi prive di ogni fondamento. Detto ciò, aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze, non è stata una scelta saggia. Questa è la prima e ultima volta che mi dilungherò sull'argomento. Essendo questa una vera e propria diffamazione , i miei avvocati sono già al lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richiesta, la situazione."

